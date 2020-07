„Bylo to kvalitní utkání, ale výhru nijak nepřeceňuji. Ještě nás čeká hodně práce,“ uvedl trenér Slavičína Petr Slončík.

Bývalý úspěšný ligový fotbalista a nyní trenér po pětiměsíčním angažmá v pozici asistenta u prvoligových fotbalistů Fastavu Zlín, kde byl na začátku března společně s hlavním koučem Janem Kameníkem kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán, v nové sezoně povede Slavičín.

A v sobotu paradoxně porazil svůj bývalý klub a rozesmutnil kolegu Jana Jelínka. Kouč zlínské juniorky od svého týmu čekal mnohem víc.

„Z našeho výkonu jsem hodně zklamaný a smutný. Ačkoliv je Slavičín v přípravě o něco dál a my jsme přivezli hodně mladou sestavu, k níž jsme si museli kvůli zdravotním problémům půjčit i tři dorostence, myslel jsem si, že předvedeme lepší výkon,“ uvedl na klubovém webu Jelínek.

Velké výhrady měl hlavně k druhému poločasu, do kterého mladí ševci vstupovali s těsným vedením 1:0.

„Po přestávce už byl Slavičín lepší, což se projevilo také na výsledku. My jsme hráli hodně složitě, komplikovaně. Kluky snad mohu pochválit jenom za to, že utkání odpracovali. Herně to však bylo slabé,“ přiznává Jelínek.

Přitom svěřence nesvazoval žádnými složitými taktickými pokyny. „Kluci dostali volnost a soustředili jsme se na jejich individuální výkony. Ty si vyhodnotíme, nicméně už teď je jasné, že nás čeká ještě velké penzum práce. Naštěstí nám to ukázal hned první zápas a máme před sebou prostor, abychom pracovali na odstranění nedostatků,“ dodal Jan Jelínek.

„Na úvod to nebylo špatné, třebaže jsme prostřídali hned osm fotbalistů, mezi kterými nechyběl jeden hráč na zkoušku. V úvodu dostala prostor mladší sestava, až po přestávce zkušenost. Bylo znát, že to byl první zápas po dovolené, bylo to takové syrové, kdy o naší šťastné výhře rozhodla standardka a hlavička Kořenka,“ zhodnotil duel vedoucí týmu Slavičína Stanislav Belžík.

Další přípravné utkání sehraje juniorka ševců v sobotu 18. července proti divizním Hranicím, místo a čas jsou v jednání. Slavičín čeká duel v Otrokovicích.

Přípravný fotbal

FC Fastav Zlín B – FC TVD Slavičín 1:2 (1:0)

Branky: 42. Bobčík - 55. Juřica, 89. Kořenek

Slavičín: Jelínek - Goňa, Škubník, T. Švach, Salajka - Kalus, Rožek, Horáček - Šťastný, Fojtů, Žůrek. (Vypušťák - Kocián, Mezírka, P. Švach, Školník, Staněk, Kořenek, Juřica).