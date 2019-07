Kouč zlínského béčka Jan Jelínek výsledek vůbec neřešil. „Pro nás je bezpředmětný,“ tvrdí bývalý ligový fotbalista, který mladé svěřence chválil hlavně za tři branky ve druhé půli. „Jsem rád, že se kluci prosadili,“ přiznává.

První půle byla vyrovnaná, oba týmy zahrozily dvakrát, skóre se však změnilo až po krátké přestávce. „Slavičín nastoupil do zápasu v silnější sestavě. Začátek byl takový od nás hodně nepřesný, navíc jsme se pomalu dostávali do tempa. Postupně ale šel náš výkon nahoru. Hra nebyla špatná, s finální fází jsem ale spokojený nebyl. Příště musíme být odvážnější a řešit to lépe,“ ví Jelínek.

Druhý poločas po prostřídání několika hráčů v obou týmech už byl zcela v režii Fastavu. Nejprve se střelecky prosadil Martin Mlýnek Martin, následně si dal Slavičín po stříleném centru Červenky vlastní gól a v závěru se ještě po centru Strachoně prosadil Kaláb.

„Bylo vidět, že ve druhém poločase Slavičín prostřídal sestavu. Nastoupili kluci z dorostu a z béčka. My jsme po přestávce chtěli být aktivnější a důraznější, což se nám podařilo. Hra už byla v naší režii,“ pronesl Jelínek.

Slavičín v prvním přípravném zápase neuspěl. Trenér Petr Slončík musí hlavně najít náhradu za Pavla Elšíka, který v klubu po čtyřech letech skončit.

Slavičín – Zlín B 0:3 (0:0)

Branky: Martin Mlýnek, vlastní, Kaláb