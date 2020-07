Sice si na tři čtvrtě roku odskočil v roli asistenta trenéra Kameníka do prvoligového Zlína, přesto dostal šanci pokusit se o obhajobu prvenství.

Petr Slončík. | Foto: Deník / Martin Břenek

„Moc se zde nezměnilo, vracel jsem se do známého prostředí. Kádr zůstal prakticky pohromadě. Současný výběr má na to, aby se pokusil opět vyhrát divize E,“ cítí Petr Slončík, jenž se na lavičku valašského celku vrátil po odstoupení svého nástupce Michala Švacha. Ten se rozhodl intenzivně věnovat své nové učitelské profesi. „Zatím mě návrat stál jednu potréninkovou narozeninovou svačinku. Už to na mě zkoušeli i se zápisným, na tyto věci jsou kluci kadeti,“ směje se 44letý trenér.