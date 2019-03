Všichni svorně tvrdili, že: „Teď je potřeba zopakovat výkon proti béčku Sparty, konečně se musíme chytit i v lize.“ Klíčem k úspěchu bude prolomení střelecké smůly, která se mužstva drží jako klíště.

Záloha Sparty určitě nebude snadným soustem. Sice se pohybuje ve středu tabulky, může se ale pyšnit výbornou obranou, která zatím inkasovala jen šest gólů. „Jejich největší síla je v organizaci hry,“ přitakává domácí trenér Ladislav Jurkemik, který dnešního soupeře Slovácka sledoval při jeho vítězném duelu (1:0) na HFK Olomouc. „Mají mladé běhavé mužstvo, na to se musíme připravit. Jejich defenziva je pevná, ale dají se tam najít skulinky,“ naznačil hradišťský trenér, že ví, kudy by mohla vést cesta k úspěchu.

Překonat obranný val soupeř a vytvořit si šance, s tím Slovácko v dosavadním průběhu soutěže obvykle nemělo problém. Horší to však bylo s jejich proměňováním. „Musíme být trpěliví a věřit, že se někdo z útočníků chytne,“ říká smířeně Ladislav Jurkemik, který žádnou z vysněných posil před koncem přestupního termínu v kabině nepřivítal.

Snad chorobu zvanou impotence vyléčí jediný střelec týmu Aleš Chmelíček. Ten se po třech trefách do černého zranil a mužstvu měsíc chyběl. Proti Brnu se ale v závěru objevil na hřišti, a že střílet góly nezapomněl, naznačil v penaltovém rozstřelu, kdy poslal míč neomylně do šibenice. Trenér Jurkemik však s jeho nasazením od začátku zápasu váhá. „Musíme zvážit, co bude lepší. Jestli jej tam poslat hned a po hodině jej třeba střídat, nebo si jej nechat jako trumf,“ prozrazuje hradišťský kouč, co se mu honí hlavou.

To ovšem není jediný otazník v sestavě, který musí slovenský stratég vyřešit. Kvůli čtyřem žlutým kartám mu ze skládačky vypadl Formánek, velmi pravděpodobně bude chybět i Kubáň, který si z utkání proti Brnu odnesl „koňara“. „Ve čtvrtek vůbec netrénoval, nevypadá to dobře. Plnou zátěž nemohl absolvovat ani Randa, který má pro změnu nakopnuté lýtko,“ uvedl Jurkemik, který nemůže počítat ani s duem Psohlavec, Perůtka, kteří leží doma a angínou.

Ať už důvěru zkušeného trenéra dostane kdokoliv, je jasné, že na hřiště nepůjde s jiným cílem než zvítězit. „Věřím, že navážeme na výkon proti Brnu a kluci zápas znovu odjezdí. V naší situaci totiž už, hlavně doma, musíme vyhrávat. Každé tři body pro nás budou zlaté,“ uvědomuje si kouč Slovácka.

Předpokládaná sestava Slovácka: Filipko – Němčický, Šimáček, Ineman, Lysoněk – Reinberk, Randa, Stýskala, Berger, Gonda – Matůš.