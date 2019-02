Praha /FOTOGALERIE/ - Sen o pohárové Evropě skončil, fotbalisté Slovácka svou báječnou jízdu Pohárem ČMFS do vítězného konce nedotáhli. Ve finálovém souboji se totiž museli sklonit před Teplicemi. Cennou trofej tak nad hlavu pozvedl autor jediné branky utkání Mahmutovič a jeho spoluhráči.

1. FC Slovácko – FK Teplice 0:1 (0:0)

Slovácko mohlo být prvním druholigovým celkem, který domácí pohár vyhraje, ale historii nepřepsalo.

„Je to velké zklamání. Rvali jsme se až do konce, který byl ale pro nás bohužel smutný. Fotbal je o gólech a dneska ten jediný daly Teplice, takže vyhrály zaslouženě,“ smutnil Pavel Němčický, který v dresu Slovácka po prohře s Baníkem Ostrava před čtyřmi lety prožil už druhé finálové zklamání.

Hradišťský tým začal zápas roku aktivně, dvakrát byl blízko vedoucího gólu. Nejpřekvapivější člen základní sestavy Ondřej Čtvrtníček ale míč do teplické sítě nedostal. „Měl jsem dvě dobré šance, ale nevyšlo to. Při obou situacích chyběl kousíček štěstí,“ krčil bezmocně rameny mladý záložník.

Rozhodnutí padlo čtyři minuty po přestávce. Nedůslednost obrany Slovácka potrestal bosenský útočník Mahmutovič, který šťastnou střelou z úhlu propasíroval míč mezi nohama gólmana Filipka až do brány. „Takové duely rozhodují maličkosti. Oni byli o tu jednu maličkost lepší, a proto vyhráli. A že to byl pěkný zápas? Na to se můžeme vykašlat, protože jsme prošvihli finále,“ dal průchod svým emocím Miroslav Filipko.

„Můžeme jen litovat toho, že jsme si nechali dát laciný gól,“ přidal se trenér Josef Mazura, který ale jinak utkání hodnotil s nadhledem. „Teplice daly gól, my ne, takže vyhrály zaslouženě,“ uznal zkušený trenér. „Rozhodl ten jediný gól. Slovácko si za svůj výkon zaslouží náš respekt i pochvalu,“ nechal se slyšet trenér vítězného celku Jiří Plíšek.

Fotbalisté Slovácka chtěli triumfem udělat radost svým věrným fanouškům, kterých ve všední den dorazily do Prahy téměř dvě tisícovky. To se jim sice nepodařilo, v očích příznivců, kteří je po zápase odměnili takřka nekonečným potleskem a skandováním, však zůstali hrdiny.

„Teplice bohužel ubránily hubené vítězství. Ale už jen náš postup do finále byl velký úspěch. Vždyť komu se podaří dvakrát za sebou porazit mistra ligy,“ připomněl fanoušek Slovácka Luděk Slinták z Boršic u Blatnice nedávné semifinálové vyřazení pražské Slavie. Slovácko tehdy nejprve jako vůbec první český tým zvítězilo na novém stadionu v Edenu, a v domácí odvetě pak před vyprodanými tribunami dílo slávistické zkázy slavně dokončilo.

Finále však mělo vedle prohry Slovácka ještě jednu černou tečku. Po závěrečném hvizdu se oba tábory fanoušků přesunuly na plochu, „děkovačka“ svým týmům ale místy přerostla ve rvačky, které musela uklidnit až přivolaná policie.

Hlasy po utkání:

Josef Mazura: Myslím, že jsme viděli kvalitní finále. Bohužel jsme nepohlídali jednu situaci, nešťastný gól. Ale asi byly lepší, vyhrály zaslouženě. Ve druhém poločase jsme nebyli dostatečně aktivní. Ale kdybychom měli trochu štěstí, mohlo dopadnout jinak.

Cesta pohárem? Vrcholem byla Slavia. U nás byla lepším mančaftem, ale nezabalili jsme, ani když jsme prohrávali.

Koupě ligy? Nevím, nebudu komentovat.

Výkony pohár vs. 2. liga? Bohužel nemůžu srovnat. V poháru hrajeme daleko lepší fotbal.

Reakce fanoušků? Jsme rádi, že přijeli.

René Formánek: Myslím, že jsme byli celkem vyrovnaným soupeřem.

Gól? Nepohlídali jsme si narážečku z levé strany, dostali jsme centr do vápna… Nešťastná situace, gól mezi nohy.

Byla to pro nás pěkná cesta pohárem. Určitě nás ligová mužstva podcenila.

Zklamání, nebo hrdost? Samozřejmě jste rádi, že se dostanete, ale asi převládá zklamání.

Reakce fanoušků? Příjemné, bylo je slyšet, jsme rádi, že nás přijeli podpořit v tak hojném počtu.

Branky: 49. Mahmutovič. Rozhodčí: Kovařík – Mencl – Ubias. ŽK: Fujerik, Perůtka, Formánek, Ondřejka, Kubáň – Vachoušek, Vidlička. Diváci: 4820

Slovácko: Filipko 3 – Randa 3, Němčický 3 (87. Sládek), For-mánek 3, Kubáň 4 – Čtvrtníček 3, Fujerik 3 (68. Ondřejka), Pe-růtka 4, Kordula 4 (75. Holub), Cléber 3 – Chmelíček 3. Trenér: Mazura.

Teplice: Grigar 3 – Vidlička 2, Lukáš 2, Klein 3, Rosa 3 – Ljevakovič 3 (66. Vaščák), Matula 3, Vachoušek 3, Stožický 3 – Mareš 3 (85. Doležal), Mahmutovič 2 (77. Verbíř). Trenér: Plíšek.