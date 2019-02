Uherské Hradiště - Až v hodině dvanácté zachránili fotbalisté 1. FC Slovácko v souboji s Opavou alespoň bod za remízu 1:1. Po celé utkání 17. kola sice byli lepším týmem, soupeři ale stačil jediný povedený brejk a ještě minutu před koncem zápasu vedl. Pak ovšem spravedlnost ukázala, že není vždy slepá. V šestnáctce hostí se prosadila zimní posila Slovácka Matůš a zachránila svůj nový tým od druhé jarní porážky.

1. FC SLOVÁCKO - OPAVA 1:1 (0:0)

Slovácko začalo aktivně a před branku Opavy létal jeden centrovaný balon za druhým. Většinu z nich sice obrana Opavy zlikvidovala, jednou ale Šultes hlavičkoval jen těsně nad Novákovu svatyni. Ve 13. minutě si takřka šest tisícovek fanoušků poprvé zakřičelo gól, Fischerovi ale pokazil radost praporek pomezního Čecháčka.

I v dalších vzrušujících momentech prvního poločasu měl prsty drobný záložník se čtyřiadvacítkou na zádech. Nejprve po půlhodině hry mířil z hranice šestnáctky vedle pravé tyče, o několik okamžiků později už to hradišťským stadionem zahučelo pořádně. Fischer po rychlém brejku postupoval sám na opavskou bránu, v ideální pozici ale levačkou netrefil pravou šibenici.

Před Bolkovou brankou byla takřka mrtvo, až pět minut před přestávkou trošku pocuchal nervy domácích fandů Němčický, jehož obranný odkop jen tak tak že neskončil v síti.

Od začátku druhé půle bylo patrné, kdo po vítězství touží víc. Hra se odehrávala pouze na polovině Opavy a v 51. minutě měli Slezané velké štěstí, když Chmelíček po centru Němčického pouze orazítkoval břevno Novákovy brány. Gól jakoby nebyl domácím souzený, vzápětí těsně vedle prolétl i Görnerův střílený centr.

To Opavané by mohli sepsat příručku Jak z ničeho vstřelit gól. V 62. minutě při své snad druhé návštěvě na polovině Slovácka využil nedorozumění Němčického s Bolkem Zapletal a pod padajícím brankářem domácích prostrčil míč do brány - 0:1.

Fotbalisté Slovácka pak svého soupeře doslova přikovali před jeho šestnáctku, k bezprostřednímu ohrožení brány je však velmi dobře fungující obrana slezského týmu prakticky nepouštěla. Domácí se dostali jen ke střelám z dálky, které jim ovoce nepřinesly. Když už se zdálo, že Kalvodovi hoši na jaře ani na druhý pokus bodového zisku nedočkají, zjevil se před bránou Opavy Matůš a konečně rozjásal slovácké peklo - 1:1.