Byl to Lukáš Klečka, jenž svůj mančaft premiérově poslal do tříbrankového náskoku. Stalo se tak v 71. minutě, čtyři minuty po nástupu na plac. „Roman Sopůšek po akci soupeře odkopával balon, který jsem si zpracoval mezi stopery. Obešel jsem nešťastně vybíhajícího gólmana a pak už jen dával do prázdné branky,“ popsal vítěznou trefu duelu. „Před střídáním jsem ale upřímně ani nepřemýšlel, že bych mohl skóroval. Jen jsem doufal, že náskok udržíme a zápas dotáhneme do vítězného konce,“ přál si Klečka.

Svěřenci hlavního kouče Lukáše Motala disponovali skvělým náskokem, soupeř se ale ještě nehodlal vzdát. Jedenáct minut před koncem zápasu navíc snížil na 4:2. „Soupeř hru otevřel, vstřelil druhou branku. Brejkovou situací jsme ale odpověděli,“ poukázal na trefu baťovského Kašíka. „Pak ještě dali jeden gól, výsledek už ale neodvrátili!“ radoval se spokojený záložník Slušovic.

Bravo. Krajský výběr slaví. Je ve finále Regions Cupu!

Výběr Zlínského KFS svoji úspěšnou pouť započal v polovině května, kdy v Holešově proti výběru Moravskoslezského KFS po 90 minutách remizoval 2:2. Díky penaltové loterii, kterou zvládl 4:2, zamířil do souboje proti výběru Olomouckého KFS. Před měsícem ve Štenberku zásluhou dvou branek Kvasnicy a výhry 2:1 postoupil do zmíněného semifinále.

Tři zápasy a tři výhry tak znamenají sen o účasti na mezinárodním turnaji. „Postupu do finále jsem úplně nevěřil. S každým odehraným zápasem a kvalitou kluků na hřišti si však myslím, že jsme do něj postoupili zaslouženě,“ nepochybuje.

Dosavadní tažení má dle někdejšího mládežníka Veselé jasný recept. „Máme výborně poskládaný tým, který si sedl na hřišti, i mimo něj. Navíc je dobrá spolupráce s trenéry Lukášem Motalem a Romanem Koleničem. Oba dva mají týmu co předat. Dělají vše pro to, aby se nám dařilo,“ vychválil trenérské duo.

Kvasnica: Je příjemné zahrát si a poznat kluky, kteří jsou normálně soupeři

Všechny dosavadní zápasy Regions Cupu se vždy konaly v průběhu týdne, konkrétně ve středu. Když k tomu připočítáte nezbytné srazy, tak nejen hráči výběru Zlínského KFS chyběli svým kmenovým týmům. „Moji nominaci však v klubu vnímali kladně. Všichni nám to přáli, doufali, že se dostaneme co nejdále,“ zavzpomínal na reakci slušovického klubu, druhého týmu loňského ročníku krajského přeboru. „Jelikož jsme sezonu dohrávali v malém počtu, tak pouze proběhly poznámky ohledně zranění. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ oddechl si i za své parťáky.

Směsice týmu Lukáše Motala je vskutku velká. Kromě zastoupení slušovických borců (Patrik Kvasnica, Radim Tkadlec) se do nominace dostali i hráči Skaštic, Baťova, Holešova, Strání, Luhačovic, Hluku, Slavičína nebo Brumova. „Osobně se nejvíce znám s kluky z Baťova a Brumova, jelikož proti sobě pravidelně nastupujeme v soutěži. Kluky z divize jsem poznal až při prvním srazu v Holešově.“

Vše začalo před dvěma měsíci na Kroměřížsku. Skončit by to mohlo říjnovou účastí v Severním Irsku, kde se zástupce České republiky utká s domácím mužstvem a celky z Walesu a Švédska. O účastníkovi naší země se rozhodne na konci července, kdy výběr Zlínského KFS na neutrální půdě vyzve výběr Středočeského KFS. „Co mě na všem nejvíce láká? Jak vítězství v celostátním turnaji, tak i měření sil se zahraničními kluby. Nejdříve ale musíme uspět ve finále,“ zdůrazňuje na závěr záložník Slušovic Lukáš Klečka.