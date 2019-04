Jiné nabídky s díky odmítal, nikde jinde až doposud nehrál.

Tým, na který nedá fotbalista dopustit, ale sídlí také v Praze na Letné. Rodák z Valašska zdědil lásku ke slavné Spartě, jejíž rudý dres zbožňuje.

„Pocházím ze sparťanské rodiny, kde se fanouškovství k tomuto klubu dědí z otce na syna,“ vysvětluje s úsměvem Míča, který se v 16. kole I. A třídy skupiny A blýskl hattrickem do sítě Kateřinic. Tři góly i domácí výhru slavil stylově, v pohostinství Sparta.

Letos jste až do sobotního zápasu dal pouze tři branky, teď přišel hattrick. Čím si to střelecké procitnutí vysvětlujete?

Těžko říct, čím by to mohlo být. Zimní přípravou to určitě nebylo. (úsměv) Asi to bylo tím, že jsme do zápasu nastoupili v rozestavení 4-5-1 a já jako jeden ze středních záložníků jsem mohl více podporovat jediného útočníka a tím jsem se dostával častěji do zakončení.

Patříte mezi střelce od mládí, nebo spíš branky připravujete?

Vzhledem k tomu, že hrávám výhradně v záloze, tak mám v popisu práce branky především připravovat, i když byly sezony, kdy jsem pravidelně dával ze zálohy deset a více gólů, ale to bylo ještě v době, kdy jsem měl pravidelnou účast na trénincích. Nyní jsem již rád za každý gól.

V záloze vás to baví?

Už několik let hraji pravidelně středního záložníka. Ve většině případů hraji toho ofenzivnějšího, ale když je potřeba, dokážu zaskočit i jako defenzivní záložník. Vzhledem k přibývajícím létům a kilům je dost možné, že postupem času se budu posouvat směrem dozadu, kde není potřeba tolik běhat, i když defenzivní hráči by se mnou asi nesouhlasili.

Jak byste popsal branky?

První dvě branky padly po křídelních akcích, kdy jsem dostal míč do náběhu za obranu a kličkou jsem se vždy zbavil posledního obránce a v obou případech zakončil na přední tyč. Třetí gól padl po standardní situaci, kdy jsem centr ze strany hlavou usměrnil na zadní tyč.

Jak hodnotíte utkání s Kateřinicemi?

Vzhledem k terénu, na kterém se hrálo, tak zápas nepobral moc fotbalové krásy, takže to bylo spíše o nákopech a bojovnosti. Myslím si, že za druhý poločas jsme si zaslouženě ze zápasu odnesli tři body. Jako derby to určitě neberu, neboť derby pro nás představují zápasy s Brumovem, Valašskými Klobouky a Nedašovem, tudíž zápas nebyl nijak extrémně vyhrocený a proběhl bez větších emocí.

Jaké jste zaznamenal ohlasy po hattricku?

Ohlasy byly samozřejmě pozitivní, neboť nemáme v týmu žádného vyhlášeného kanonýra, takže se nestává moc často, aby dal někdo z našeho týmu tři góly v jednom zápase. Na druhé straně to byly pro nás tři důležité body, kterými jsme potvrdili předcházející výhru z prvního jarního kola ve Valašských Kloboukách, takže nakonec bylo jedno, kdo ty góly dal.

Vyjdou vás tři branky draho?

Žádný pevně stanovený sazebník v kabině nemáme. Něco málo mě to stálo již po zápase, ale příští domácí zápas ještě něco tekutého klukům určitě přinesu, protože hattrick už jsem hodně dlouho nedal a asi hodně dlouho zase nedám. (úsměv)

Byla i oslava?

Oslava byla standardní. Byli jsme u nás na hřišti v Buňka klubu a následně jsme se jako obvykle přesunuli do pohostinství Sparta, kde jsme společně s našimi skalními fanoušky utužovali kolektiv.

V tabulce jste pátí. Jste spokojení s umístěním?

Osobně jsem s pátým místem spokojený. Pokud bychom ho udrželi až do konce soutěže, tak si myslím, že bychom považovali odehranou sezonu za úspěšnou, neboť minulý rok jsme se v první A třídě zahraňovali za "minutu dvanáct", tudíž oproti loňskému roku by to byl výrazný posun směrem vzhůru.

Celou kariéru jste strávil ve Vlachovicích. Považujete se za srdcaře?

Nikde jinde než ve Vlachovicích jsem za svou kariéru nehrál, takže si myslím, že o sobě mohu říct, že jsem srdcař. Nabídky z týmů hrajících vyšší soutěž jsem měl, ale vždy se to sešlo v období, kdy jsme s Vlachovicemi postupovali do krajského přeboru. Proto jsem dal přednost setrvání. I po loňské utrápené sezoně jsem měl možnost odejít do týmu z krajského přeboru, ale v tomto případě jsem již upřednostnil rodinu a volný čas, neboť ve Vlachovicích mi tolerují, že netrénuji a ze Zlína, kde aktuálně bydlím, dojíždím jen na zápasy, což by samozřejmě po přestupu do nového týmu nešlo takhle praktikovat.

Dělal jste v mládí jiné sporty?

Žádným jiným sportům kromě fotbalu jsem se v mládí nijak extra nevěnoval. Fotbal byl pro mě sportem číslo jedna a tak to i zůstalo.