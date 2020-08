Na hřišti byl vidět, ale také slyšet. Své spoluhráče dirigoval a motivoval. Při hromadném střídání se dočkal potlesku místní tribuny. Po konci závěrečného hvizdu z bývalého hráče Zlína čišela uvolněná nálada. Jakoby v úporném počasí ani neměl odehráno hodinu a čtvrt.

„Vedro bylo obrovské. Náš tým i přesto měl solidní tempo. Jak jsme v prvním kole chtěli začít, tak se nám vše splnilo do puntíku,“ nechal se slyšet zkušený fotbalista. Ten se svými spoluhráči pomýšlí na přední příčky.

„Bez ambicí se hrát nedá, nikdy by to nedopadlo dobře. Všechny to bude bavit více, mladší hráči se lépe zapracují, prohlásil Švach, který ve Slavičíně začíná devátou sezónu. „Dokud zdraví bude sloužit, tak ještě hodlám pokračovat. Mám radost z kabiny, předvádíme solidní fotbal,“ těší kapitána Slavičína.

Zdravotní patálie ho zatím neprovázejí.

„Každá námaha a trénink už jdou znát. Nejsem však typ, který by se šetřil. Ba naopak. Čím více toho provedu, tím je vše pro mě lepší,“ říká fotbalista, kterému bude v září devětatřicet.

„Věk mi ani nepřipomínejte,“ směje se a pokračuje. „Divize je stále slušná soutěž, má určité tempo. S trenérem jsme domluveni, že se nemusím extra vracet. Je potřeba být chytřejší. Vše za mě odběhá Ondra Školník,“ usmívá se.

KONEC BRATRA PŘEKVAPIL

Uplynulý rok v říjnu Petr Švach trénoval pod bratrem Michalem. Ten však letos v červnu funkci trenéra ve Slavičíně položil.

„Vůbec jsem to nečekal. O konci však přemýšlel delší dobu. S fotbalem by jeho tempo bylo moc rychlé, dal přednost rodině a zaměstnání. Udělal dobře. K fotbalu se může vrátit vždy,“ respektuje krok staršího sourozence.

Na pozici Michala Švacha se vrátil Petr Slončík. „Říká se, že každá změna je k lepšímu, u mě to tak vždy určitě není. V případě Péti však ano. Klobouk dolů, co tady předvedl a ukazuje dále. Je to člověk na správném místě,“ těší Petra Švacha, jehož pokračování ve Slavičíně nemělo s podpisem Slončíka žádnou spojitost.

Sám Petr Švach k trenérské dráze dříve nakoukl, s bratrem Michalem vedli zdejší dorost.

„Tehdy tady byl silný ročník. Kluci se opravdu posunuli. Martin Salajka nebo Petr Fojtů naskakují už v divizi, což je plus. Práce měla smysl,“ vzpomíná na činnost, kterou vzhledem k časové náročnosti musel zanechat.

Švach momentálně ve Slavičíně působí jako hráč prvního týmu. Zároveň zde vykonává pozici správce stadionu.

„Před několika lety jsem obdržel nabídku od Vsetína. V podstatě jsem už byl rozhodnutý, že to půjdu zkusit. Slavičín však chtěl, ať zůstanu. Nabídl mi tuhle práci na hřišti. Tím bylo určeno, že zůstanu zde. Práce k fotbalu je to ideální,“ prozradil Švach.

Současné dění okolo klubu ho naplňuje.

„Nejlepší je hřiště šetřit. Baví mě sekání a starost o trávník. Učím se, co to vše obnáší. Není to jen o tom, že by se hřiště posekalo,“ upozorňuje s tím, že se funkce správce stadionu změnila.

„Chystání dresů a podobné záležitosti se už v takové míře neprovádí. Když jsem před zápasy vítal rozhodčí, tak to vypadalo zajímavě,“ usmívá se 38letý fobalista.