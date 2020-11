„Na podzim, který tak záhy skončil, jsem si šel pár zápasů zakopat za béčko do III. třídy. Vzhledem k zaměstnání a soukromému životu to mám postaveno tak, že si jdu zahrát vyloženě pro radost a zábavu, když mám čas. Je docela možné, že pokud by byl zájem třeba i z prvního týmu, šel bych si i tam zahrát 1. B třídu. Ale jedno je jisté, fotbalově budu i pro pokračování sezony v Halenkově,“ slíbil mladý fotbalista.

Kde jste začínal s fotbalem?

Začínal jsem s registrovaným fotbalem okolo 14 let v Jablůnce. Hrál jsem tam rok za dorost. Tehdy mne trenér Pavel Fojtík doporučil, ať přejdu na rok ještě do žáků Vsetína. Měl jsem střídavý start půl roku i do Fastavu Zlín. Já jsem pak v 15 letech chtěl kvůli přechodu na střední školu s fotbalem seknout, ale tehdejší můj trenér na Vsetíně Roman Kučerňák mě řekl, ať zkusím letní přípravu v Baníku Ostrava.

To byla velmi dobrá fotbalová adresa.

Baník o mne měl zájem a nabídl mi k fotbalu i studování střední školy. Nastoupil jsem tam do kategorie U 16, pak U 17 a jelikož jsem se nedostal do výběru Baníku U 19, šel jsem na hostování do Karviné, které hrála stejnou soutěž jako Baník. Já jsem nikdy nebyl kmenovým hráčem Baníku. V Baníku byla obrovská konkurence. Z mých tehdejších spoluhráčů se například do současného Baníku dostali jen Buchta s Kaločem.

Pak přišlo zranění a změna priorit.

Byl jsem na operaci kolene. Půl roku jsem nehrál soutěžní zápas. Pak jsem se vrátil do Baníku, ale zjistil jsem, že mě fotbal tolik nebere, a že to není pro mě priorita. Snažil jsem se soustředit na maturitu a úspěšné dokončení střední školy. Věděl jsem, že když budu dál hrát fotbal, tak jen pro zábavu.

Ve Valašské Polance chtěl s Vámi opět navázat po letech spolupráci trenér Roman Kučerňák.

S trenérem se dobře známe, ale já měl před maturitou. Myslím, že jsem tam sehrál dvě přípravná utkání, chvíli trénoval, ale ono to bylo složité. Dokončoval jsem školu, byl pět dní v Ostravě a jezdil na Valašsko jenom na víkend. Měl jsem pak třeba i nabídku z Kateřinic, ale přednost dostalo následně zaměstnání. Prostě fotbal mě neživil.