V první utkání, které se hrálo v úterý v Opavě, nastoupil odchovanec Fastavu až do druhého poločasu, když o přestávce střídal Gabriela. Ve čtvrtek na stadionu ve Frýdku-Místku už Cedidla na pozici stopera absolvoval celé utkání a pomohl Kozlovu výběru k dalšímu triumfu. „Za obě výhry jsem rád,“ pronesl Cedidla.

Člen ligového kádru Fastavu Zlín si vážil už samotné nominace do nově poskládaného týmu. Pro výběr trenéra Luboše Kozla šlo o vůbec první společnou akci. „Jsem rád pokaždé, když se dostanu do národního týmu a mohu reprezentovat svoji zemi,“ přiznává Cedidla. „Je to pro mě čest. Budu se snažit, abych se dostal i na následující srazy,“ přidává poctivý bek.

Stejně jako kategorie do sedmnácti let i o dva roky starší český reprezentační výběr odstartoval na severu Moravy novou etapu. Jen krátce po konci evropského šampionátu v Arménii se tým do devatenácti let sešel ke dvěma přípravným zápasům s Gruzií pod vedením trenéra Luboše Kozla, jenž v předchozím období vedl tým U18.

Domácí mladíci v tomto týdnu porazila výběr Gruzie dvakrát 3:1. Ve čtvrtečním utkání se jednou střelecky prosadil Matyáš Kozák, druhý gól si dali hosté sami a třetí v závěru zaznamenal Filip Firbacher. „Gruzie má velice kvalitní mužstvo, je to nepříjemný soupeř. V sestavě má výborné individuality, šikovné kluky. Ale musím říct, že jsme si s nimi poradili na můj vkus dobře. Měli jsme mnoho šanci a oba zápasy zaslouženě vyhráli shodným výsledkem 3:1,“ je přesvědčený Cedidla.

V letošní sezoně FORTUNA:LIGY odehrál čtyřicet minut, když střídal v derby na Slovácku. Předtím se na trávník nedostal. „Oproti lize je největší rozdíl v tom, že v mládežnické reprezentaci nastupují pouze hráči mého věku, což v lize prakticky není,“ dodává.

V pátek už bude k dispozici trenéru Csaplárovi v televizním duelu s Teplicemi. Hrát od první minuty ale nebude.