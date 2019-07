„Věřím, že se se silným soupeřem popasujeme. Pokusíme se něco uhrát. Je to odměna za dnešní výkon. Věřím, že přijde hodně lidí. Pro Strání to bude fotbalový svátek,“ říká trenér Igor Gúčik.

Hosté rozhodli nedělní zápas dvěma brankami v úvodní půlhodině, další rány zasadili krajskému rivalovi v závěrečné desetiminutovce. Mezitím zahazovali borci ze Strání šance.

„Generálka na mistrovskou sezonu nám vyšla. V přípravě jsme vyhráli vůbec poprvé. Dokonce jsme ani neinkasovali, což u nás není obvyklé. Konečně to mělo hlavu a patu, nějakou fazonu. Předvedli jsme slušné akce, měli jsme dobré přechody. Zlepšit musíme pouze finální fázi,“ prohlásil Gúčik.

Zápas, který se hrál za deště a na mokrém terénu, se mu zamlouval. „Pro diváky to byl dobrý fotbal. Brumov byl nepříjemný soupeř. Hrozil ze standardních situací a dlouhých autů. Nakonec jsme to zvládli a zaslouženě jsme vyhráli,“ uvedl Gúčik.

Strání nasměroval za postupem útočník Michalec, který ve 22. minutě napálil balon nekompromisně do sítě. Vzápětí po nakrátko rozehraném rohu a spolupráci Ondřejky s výborným Michalcem přidal stoper Lorenc druhý gól.

Brumovští se po těžkých direktech složitě zvedali. Přitom nezačali vůbec špatně a po mizerné malé domů Lorence mohli jít dokonce do vedení, ale Chovanec v jasné šanci selhal. Po půlhodině hry mohl snížit krajní obránce Vlček, ale Gardian balon pohotově odvrátil do bezpečí. „Soupeř byl lepší. V prvním poločase měl více ze hry. Ze čtyř šancí dal dva góly. My jsme měli dvě tutovky, bohužel jsme neproměnili žádnou,“ posteskl si trenér Brumova Pavel Charvát.

Pojistit výhru i postup Strání mohl v úvodu druhé půle Hruboš. Posila z třetiligového Uherského Brodu ale stejně jako v první půli ve vyložené pozici trestuhodně selhala.

Hosté odpor snaživého protivníka definitivně zlomili až v závěru. Nejprve se po parádní akci Ondřejky a Janků prosadil střídající Bruštík, triumf a zasloužený postup Strání vzápětí stvrdil další Gúčikův žolík Vojtěch Čaňo, který skóroval po minutě pobytu na trávníku.

Brumovští se na výraznější odpor nezmohli. „Chtěli jsme po přestávce ještě něco zkusit. Snažili jsme se kombinovat, Strání ale hrálo to, co potřebovalo,“ říká Charvát. Jeho tým srazily fatální zaváhání v defenzivě. „Otevřeli jsme to a bylo to trochu divočejší,“ ví domácí kouč. „Každá chyba se v divizi trestá víc než v krajském přeboru, což se proti Strání jenom potvrdilo,“ dodal Charvát.

Brumovu, který se do divize vrátil po roce, v pohárovém zápase scházely posily Vaculík s Kocourkem.

Předkolo Mol Cupu

FC Brumov – FC Strání 0:4 (0:2)

Branky: 22. Jan Michalec, 28. Matěj Lorenc, 81. Michal Bruštík, 86. Vojtěch Čaňo

Rozhodčí: Poláček – Mikulášek, Novák

Žluté karty: Chovanec – Frühauf, Silnica

Diváci: 250

Brumov: Smolík – Vlček, Kolouch, Mokrička, Beno (57. Novák) – Fojtík (65. Bůbela), Kubiš, Juřica, Křivánek, Štrbák – Chovanec (65. Habanec). Trenér: Pavel Charvát.

Strání: Popelka – Holík, Gardian, Lorenc, Kolaja – Frühauf, Silnica (85. V. Čaňo), Ondřejka, Hruboš, Palík (74. Janků) – Michalec (77. Bruštík). Trenér: Igor Gúčik.