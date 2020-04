„Funguju mimo nebezpečí, ale chybí kontakt s lidmi a všechno kolem. Jsem zvyklý se pohybovat mezi mladými, teď můžu tak akorát do lesa a objímat stromy, jako prezident,“ pousmál se.

Vitální důchodce přesto nemá o pohyb nouzi.

„Jezdím na kole, v lese kácím stromy a zbavuju je kůrovce. Je to práce, která s fotbalem nemá moc společného. Ale jinak toho není moc co dělat,“ lituje.

Ačkoliv rozdal instrukce k individuální přípravě, v pravidelném kontaktu se svými svěřenci prý není.

„Ani nemám zprávy, jestli opravdu tréninkový plán dodržují. Po nějaké dohodě, jak bude dál fungovat klub, budeme pokračovat,“ poznamenal.

Průběžné informace dostává od svého hrajícího asistenta Michala Malého.

„Kluci používají moderní sociální sítě, takže on jim nastíní, co mají dělat, a dostává zpětnou vazbu. Otázka je, kolik kluků to opravdu plní. To uvidíme až v praxi, jak budou schopni fungovat a běhat,“ těší se Matuška.

Viktoria měla na jaře hrát v Moravskoslezské lize o záchranu, svou příslušnost v soutěži bez boje uhájila.

„Zachránili bychom se i tak,“ reagoval sebejistě.

„Uvidíme, jak se dokončí první a druhá liga. Jestli někdo postoupí, nebo sestoupí a jak bude vypadat soutěž v příštím roce. Zatím o tom nikdo nerozhodl,“ je v očekávání Matuška, jakým způsobem fotbaloví generálové rozseknou pozastavené i ukončené soutěže.

Podle posledních informací by od 8. června měli mít možnost trénovat i neprofesionální sportovci. I zde však visí spousta otazníků.

„Otázka je jestli vedení bude chtít vůbec začít, protože by hráče muselo platit. Je tedy proto možné, že začneme nejpozději až půli července. Do té doby by měli se kluci podle mých instrukcí se připravovat sami. Otázka je, jak kdo to bude poctivě dělat,“ je si vědom Matuška, že ne všichni mají v omezeném režimu možnosti i motivaci se udržovat.

Při návratu do normálu by fotbalem otřískaný kouč uvítal možnost přípravy bez žádných striktních nařízení.

„Třeba by už mělo být povoleno chodit do kontaktů a soubojů. V zápase přece nebudou muset dodržovat dvoumetrové odstupy a dívat se na sebe. Pokud chceme nějak začít, musíme fungovat normálně,“ nabádá Matuška, že polovičatá řešení by byla pro sport nešťastná.