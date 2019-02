Trenér ševců Křeček: Doba hájení skončila. Teď se ukáže

Zlín – /ROZHOVOR/ Po půlce podzimu druhé fotbalové ligy ševci vystřízlivěli. Z plánovaného ataku na přední příčky sešlo a mužstvo plné ostřílených borců bude mít co dělat, aby se do zimní přestávky dostalo na dostřel týmům v lepší polovině. Trenér žlutomodrých Aleš Křeček je však nezdolný optimista a neztrácí víru v lepší zítřky. Zároveň ale přiznává, že bez dílčích změn to nepůjde.

Aleš Křeček, trenér fotbalistů Zlína | Foto: pro DENÍK/Dalibor Michalčík

Jak hodnotíte současnou situaci po půlce podzimu? Mít po osmi kolech osm bodů, to nepotřebuje žádný další komentář. Čísla hovoří jasnou řečí. Tým má jednoznačně na víc, než v tuto chvíli předvádí. Příčin, proč jsme dole, je však víc. Povídejte. Většinu zápasů máme herně pod kontrolou, jsme schopni vytvořit si i poměrně velké množství brankových příležitostí, s jejich proměňováním ovšem máme obrovské problémy. Mužstvu chybí klasický kanonýr, proto se neprosazujeme, nedokážeme se během zápasu uklidnit a výsledkově strádáme. Strádáme i proto, že od některých zkušenějších hráčů očekáváme podstatně víc. Ukázal to i náš poslední zápas s Vlašimí. Narážíte na pasáž po vyrovnávací brance soupeře? Přesně. V této fázi bych čekal největší přínos zkušených hráčů, ten tam ale není. Ztratili jsme kontrolu nad zápasem a v našich řadách se nenašel nikdo, kdo by nás znovu pozvedl. Kdo jiný než tito hráči by to ale měl udělat? Tyto problémy se však ukázaly již v předchozích zápasech. Třeba Vlašim ale dokázala zareagovat, na konci přestupního termínu mužstvo doplnila a noví hráči jí výrazně pomohli. Nebyl to návod, jak mužstvo nastartovat? Ve chvíli, kdy jsem zjistil, že nám kromě Kurtina s Bačou bude dlouhodobě chybět také Poznar, začal jsem tímto směrem iniciovat snahu s cílem mužstvo doplnit. Asi jsem však nebyl u našeho vedení dostatečně důrazný. Teď už s tím těžko něco uděláme a musíme si poradit ze svých vlastních zdrojů. Dál tedy budete spoléhat na univerzála Malcharka? Uvidíme, bohužel výsledný efekt to zatím nepřineslo. Malchy sice uhrával balony, vyhrával osobní souboje a dostával se i do šancí, v nich se však nechoval jako typický útočník a neproměnil je. Ani s tímto řešením tak nemůžeme být úplně spokojení, protože jsme doufali, že svou zarputilostí a důrazem nějaký gól dá. Na druhou stranu mu to v žádném případě nelze dávat za vinu. Na postu útočníka dlouho nehrál a vydal ze sebe maximum. Vydali ze sebe dle vašeho názoru vzhledem k dosaženým výsledkům maximum i další hráči? Na to jsou dva různé pohledy a oba je potřeba důsledně rozlišovat. Buď ze sebe hráči nevydávají maximum, což by ale bylo velmi špatné, nebo na víc nemají. Osobně si myslím, že snahu a bojovnost upřít nikomu nelze. V tom problém nevidím. A v čem tedy? V tom, jak se chováme na hřišti v kritických situacích. Zkušení hráči, od nichž jsme čekali, že mužstvo potáhnou, tyto momenty nezvládají. A vzhledem k tomu, že máme jedno z nejzkušenějších mužstev v celé soutěži, je to pro mě velmi nepříjemné překvapení. Přitom jsme sem vzali kluky, kteří mají něco nahraného v zahraničí nebo v nejvyšší domácí soutěži. Není to tím, že někteří z nich ve svých předchozích působištích roli lídrů neplnili a teď se to po nich chce? Dokážu pochopit, že ne každý měl ve svém předchozím mančaftu dominantní roli, nicméně zkušených hráčů je tady dost a je jejich povinností si tyto role mezi sebeourozdělit. Typického lídra, bohužel, nemáme. To vidí asi každý. Ovšem zkušení fotbalisté jako Polách, Červenka, Kubica, Dobeš nebo Kroča musí vzít v kritických momentech zodpovědnost na sebe a mužstvo nastartovat. Co z toho pro vás ve druhé půlce podzimu plyne? Když to řeknu trochu politicky, doba hájení už skončila. A některé věci se musejí velmi rychle změnit. Jedna z variant je taková, že příležitost dostanou jiní hráči. Ti možná zatím nemají takovou kvalitu, ale třeba se budou víc rvát a i v zápasech s méně věhlasnými týmy nechají na hřišti všechno. Ale samozřejmě nemůže jít o celou jedenáctku. Kdy začnete s experimenty? Hned. Máme před sebou tři zápasy, ve kterých se ukáže. Utkání ve Varnsdorfu, pohár s Jihlavou a domácí zápas s Čáslaví. Síly tedy rozložíme a uvidíme, jak se hráči nabízené šance chytnou. Jaká jsou vaše očekávání? Tyto zápasy nám hodně napoví, jakou cestou se bude odvíjet zbytek podzimu. Věřím, že tato utkání zvládneme, protože pak by muselo dojít k razantnějším změnám v kádru. Nebojím se tedy nadcházející duely označit jako zápasy pravdy. Fanoušky při pohledu na tabulku obchází strašák sestupu. Nebude to pro hráče další psychické břemeno navíc? O něčem takovém vůbec neuvažuji a přiznám se, že tabulku ani moc nesleduji. Že jsme na tom špatně, vím i bez toho. Nicméně rozestupy jsou minimální. Třeba na šestý Varnsdorf, kam jedeme v neděli, ztrácíme tři body. Už po víkendu se tak můžeme dostat do klidného středu tabulky a odrazit se k něčemu lepšímu. Důvěra se nemění Lípa – I přes výsledkové nezdary v první polovině podzimu majitel druholigového zlínského klubu Zdeněk Červenka stávajícímu realizačnímu týmu pevně věří. „Chyba není v trenérech. Jsou mladí, pracovití, učí se a určitě najdou cestu, jak mužstvo pozvednout. Na začátku týdne jsme si stávající situaci vyhodnotili, dohodli jsme se na určitých opatřeních a uvidíme, zdali přinesou ovoce. Pomoci vše stmelit však musejí i další zaměstnanci klubu, kteří by se neměli zříkat zodpovědnosti," uvedl šéf zlínského klubu. ⋌(rš)

Autor: Robert Štach