„Ze začátku to bylo vcelku vyrovnané utkání, Slavičín hrál do naší první branky nepříjemný fotbal. Pak jsme se ale uklidnili, začali předvádět naši hru – byli jsme silní na míči, dominantní. Kromě gólu a nevydané malé domů si snad žádnou příležitost nevypracovali,“ těšilo 22letého borce.

Jedním z hlavních strůjců předkola Mol Cupu byl právě Patrik Gerža, který se kromě prvního branky zápasu prosadil i v závěru úvodního poločasu. „Z prvního gólu jsem měl velkou radost, spadlo to ze mě. Tato branka byla důležitější, druhá pro změnu hezčí,“ pousmál se někdejší mládežník prvoligového Zlína. „Střední útočník to sklepl na našeho záložníka. Křikl jsem si na něj, uličkou mi to přihřál mezi stopera a krajního obránce. Pak už jsem pouze vystřelil,“ přiblížil trefu před odchodem do kabin.

Po pátečním postupu si s kvítkovickými parťáky mohl dopřát dvoudenní fotbalový odpočinek. „Beru to pouze pozitivně. Mohl jsem zregenerovat, na pondělní trénink jsem byl ještě připravenější. Podobně jsme to ale měli také na Vsetíně, rovněž tam jsme po zápase měli dva dny volno,“ zmiňuje podobný návyk z předchozího působiště.

Teď už se plně může soustředit na třetiligový fotbal, do někdejší Viktorie přišel právě z valašského klubu. „Na Vsetíně jsem podával celkem slušné výkony. Kontaktovali mě z Otrokovic, že bych sem mohl zkusit jít hrát. Nejprve jsem chtěl dohrát sezonu, nic neuspěchat a vše si důkladně promyslet,“ popsal příchod do MSFL.

Vše nakonec klaplo, Gerža se Kvítkovicím zatím upsal na půl roku. „Pochopitelně jsem si chtěl vyzkoušet vyšší soutěž. Mé angažmá si přál i trenér, což pro mě bylo důležité,“ neskrývá autor sedmi branek uplynulého ročníku Divize E.

Bývalí hráči Baníku Ostrava či Sigmy. Kvítkovice oznámily pět nových posil

Lodivod kvítkovické lavičky Petr Zapalač působí v třetiligovém mančaftu od konce dubna. Sám Patrik Gerža si tréninkové metody bývalého hráče Opavy či Žižkova pochvaluje. „Přijde mi jako hodně kvalitní trenér – připravuje výborné tréninky, jsou náročné, mají hlavu a patu. Od té doby, co jsem nastoupil do přípravy, jsem se pod ním zvedl!“

Kvítkovice v loňském ročníku nezářily, sezonu nakonec zakončily na čtrnáctém místě. V nadcházející sezoně by chtěly být mnohem výše. „Rozhodně se nechceme pohybovat dole, věřím, že máme na horní tabulku tabulku,“ říká Gerža, který má i osobní cíle. „Rád bych se hned chytl a podával dobré výkony, samozřejmě bych chtěl i vstřelit nějaké góly,“ culí se rodák z Liptálu.

I když nyní působí v Kvítkovicích, na předchozí klub nezanevřel.. „Když jsem měl o víkendu volno, tak jsem se byl podívat na Mol Cup. Ke Vsetínu vždy budu mít kladný vztah,“ uzavírá krajní univerzál Kvítkovic Patrik Gerža.