„Musím pochválit kluky za to, jak se zvedli, ale ta desetiminutovka mě bude strašit ještě hodně dlouho,“ usmívá se kouč vítězů Jan Jelínek.

Spokojený byl nejen s předvedenou hrou, ale hlavně šesti vstřelenými brankami. „Na to, jak jsme nastoupili v mladé sestavě, tak to bylo dobré,“ pochválil svěřence Jelínek.

První poločas zlínskému béčku, který se musel tentokrát obejít bez posil z ligového mužstva, náramně vyšel.

„Z naší strany měl parametry. Dařilo se nám přehrávat soupeře a dát tři góly,“ těšilo Jelínka.

Skóre otevřel Vít Mlýnek, pak se trefil Martin Mlýnek a povedenou pětačtyřicetiminutovku završil Pafka.

Rozhodnuto ale zdaleka nebylo.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi špatně. Individuální chybou jsme soupeře dostali do hry. Jak hosté zjistili, že to s nám jde, začali nepříjemně kousat ze standardek a dlouhých míčů. My jsme dvakrát propadli při bránění a bylo to 3:3,“ uvedl Jelínek, který prožil tři infarktové stavy za osm minut. „To si nemůžeme dovolit,“ ví známý trenér.

Hostům ani trefy Gomoly, střídajícího Labudy a Blahuty k bodům nestačily.

Zlínští mladíci sice za nerozhodného stavu neproměnily dvě tutovky po brejkovýcch akcích, ale Pafka nádhernou střelou od břevna vrátil domácímu týmu vedení, které vzápětí z penalty nařízené za ruku potvrdil Červenka. „V tu chvíli se utkání definitivně zlomilo,“ řekl Jelínek.

Triumf Fastavu završil Gettler. Dolní Benešov už reagovat nedokázal.

Fortuna MSFL, 7. kolo -

FC Fastav Zlín B – FC Dolní Benešov 6:3 (3:0)

Branky: 17. Vít Mlýnek, 20. Martin Mlýnek, 33. a 63. Jiří Pafka, 69. Vilem Gettler, 73. Patrik Červenka z penalty – 49. Tomasz Gomola, 53. Filip Labuda, 57. Matyáš Blahuta

Rozhodčí: Macrineanu – Bebenek, Vostrejž

Žluté karty: J. Šiška, Kaláb – Romaněnko, Moravec

Diváci: 110

Střely na branku: 11:5. Střely mimo: 8:6. Rohy: 4:8. Ofsajdy: 0:1. Fauly: 15:15.

Zlín B: J. Šiška – Červenka (88. Číž), Štěpánek, Košák (85. Uhřík), Tkadlec, Nečas, M. Mlýnek, Gettler (78. Kaláb), V. Mlýnek, Pafka (84. P. Šiška), Kolář. Trenér: Jelínek.

Dolní Benešov: Chvěja – Býma, Romaněnko, Moravec, Blahuta, Pecuch, Gebauer, Haas, Karčmář, Foitzik (35. Labuda), Gomola.