Za měsíc vypuknou první boje příštího ročníku MOL Cupu. Do nich tradičně zasáhnou také zástupci Zlínského kraje, včetně dnes už druholigové Kroměříže, která svoji pouť začne v prvním kole.

Divizní fotbalisté Baťova (ve žlutém) v nedělním 21. kole skupiny E doma podlehli Šumperku 0:3. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Úvodní zápasy začínají předposlední červencový víkend, krajské týmy však do prvního předkola ještě nezasáhnou. O pouhý týden později se rozjede finále předkola.

Zajímavé bude sledovat valašské derby mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Střet rivalů může být pikantnější poté, co se Vsetínu znelíbila pozdní výměna divizní skupiny mezi Valašským Meziříčím (nakonec F) a Rýmařovem. (nakonec E)

Na stejné místo činu! Kvítkovice poznaly soupeře pro MOL Cup

Po roce dojde k odvetě mezi Slavičínem a Kvítkovicemi, Holešov poté doma přivítá Uherský Brod, Baťov se pokusí překvapit Hodonín. Skaštice hostí Rosice, staronový účastník divize ze Strání vyzve Břeclav.

První kolo je na programu 9. srpna, vítěz loňského ročníku MSFL z Kroměříže odehraje zápas na půdě dosud neznámého týmu, konkrétně vzejde z tria Kostelec na Hané, HFK Olomouc, Bohunice.

PŘEHLEDNĚ: Volných přestupů v kraji využilo 72 hráčů! Kdo se stěhoval?

Účastníci nejvyšší soutěže ze Zlína a Slovácka se představí až v dalších kolech.

Finále předkola (30. červenec) MOL Cupu

Holešov – Uherský Brod

Slavičín – Kvítkovice

Baťov – Hodonín

Skaštice – Rosice

Strání – Břeclav

Vsetín – Valašské Meziříčí

1. kolo MOL Cupu

Kostelec na Hané/ HFK Olomouc vs. Bohunice – Kroměříž

Strání/Břeclav – Skaštice/Rosice

Baťov/Hodonín – Vyškov

Holešov/Uherský Brod – Nové Sady/Blansko

Slavičín/Kvítkovice – Petřvald/Bílovec vs. Frýdek-Místek

Vsetín/Valašské Meziříčí – Čechovice/Přerov vs. Kozlovice