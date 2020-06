Ivan Pecha, trenér SK Újezd: „Čtvrté utkání Ligy 4 se hrálo v neděli odpoledne za docela horkého počasí a skladba soupeřů přilákala na hřiště do Újezdu slušnou diváckou kulisu. Jednalo se totiž o odvetné utkání v rámci Ligy 4 mezi domácím Újezdem a hostujícím Vysokým Polem.

A zatím co hosté se oproti minulému utkání ještě posílili o divizního hráče Brumova Tomáše Koloucha, tak my spíše počítali ztráty. Z různých důvodů ať už pracovních, či zdravotních nám chyběli Hrnčiřík, Struška, Škrabola, Velecký, Slovák a Machalíček. Přesto základní sestava byla kvalitní, což nakonec i kluci ukázali při samotném zápase. Na lavičce náhradníků se pak posadili 4 dorostenci a Laďa Tvarůžek.

Samotné utkání, jenž probíhalo pod taktovkou zkušeného a s přehledem pískajícího sudího Krajči, mělo velice slušné tempo, kvalitu a sneslo přísné měřítko. A nutno podotknout že zásluhou obou soupeřů. Do utkání jsme vstoupili lépe my. Byli jsme aktivnější, živější a vytvořili si tlak i šance. Kluci hlavně v záložní řadě vyhrávali osobní souboje, lépe kombinovali a dvěma naším mladým a v tomto zápase běhavým útočníkům připravovali šance. Ty sice hosté dokázali bránit, ale zase za tu cenu, že jsme házeli docela dost autů a kopali rohy a přímé kopy. No, a protože na auty máme specialistu Ondru Častulu, tak díky jeho dlouhým hodům vznikaly nebezpečné závary před hostující brankou. Jeden takový závar pak ve 12 minutě dokázal výborně hrající kapitán Tom Bělaška přetavit ve vedoucí branku, když pohotově slabší nohou vystřelil a tato střela "proplula" mezi všemi hráči a skončila v síti. O pět minut později bylo ještě veseleji. To proběhly dva fauly na naše útočníky, kdy první ponechal sudí výhodu, ale druhý už musel písknout. Z cca 20 metrů a slušné střelecké pozice se k míči postavil Filip Martinek. Co následovalo pak, to potěší oko každého fotbalového fajnšmekra.

Filip míč luxusním způsobem poslal do pravé šibenice Doruškovi brány, a i když míč šel na stranu brankáře a ne přes zeď, jak bývá obvyklé, tak prostě nedal hostujícímu brankáři žádnou šanci. Oba dva střelci úvodních branek, kteří v neděli podali výborný výkon, si pak ještě spolu zakombinovali na levé straně, kdy se Tomáš zbavil kličkou do protipohybu hráče, míč posunul k Filipovi a ten bombou trefil pro změnu tyč pod levou šibenicí. Škoda. I tak ale nejen tito dva hráči, ale celý tým v prvním poločase podal výtečný výkon, a do kabin se šlo, za stavu dva nula v náš prospěch. A v tom jsme pokračovali i ve druhém poločase.

Nepřibrzdila nás ani branka, kterou jsme dostali po rohovém kopu ve 49 minutě z hlavy posily z Brumova Tomáše Koloucha, který ukázal, kde je jeho síla. Ani skutečnosti, že jsme postupně do hry poslali další čtyři dorostence, takže v naší sestavě ke konci zápasu hrálo celkem pět kluků věkem dorostu. Než se tak ale stalo, tak se na trávníku stále děly věci. Hosté se hnali za vyrovnáním a vytvořili si střelecké příležitosti, kdy z jedné trefili břevno naší branky.

My ovšem nezůstali pasivní, jako se nám to občas stává v jiných zápasech a taky měli své střelecké šance. A protože jsme byli v neděli vysoce produktivní, tak se nejprve v 57 minutě podruhé v zápase trefil Tomáš Bělaška a v 62 minutě se po samostatném sólu trefil křižnou přízemní střelou František Kráčalík.

Po našem tříbrankovém náskoku se znovu ke slovu dostali hosté z Vysokého Pole. Nejprve po našem faulu v pokutovém území dostali možnost kopat penaltu, ale bravurně chytající Milan Bodlák tuto mega šanci zneškodnil. Přesto neúspěšný exekutor Fojtů dostal šanci na reparát, když v 72 minutě po nedorozumění obrany a brankáře snížil na 2:4 z pohledu hostů.

Pak se po zbytek zápasu hra přelévala z jedné strany na druhou, jenže stav utkání už se i přes další šance na obou stranách nezměnil. Mně, a asi nejen mně, se zápas moc líbil. Měl tempo, šance, padaly hezké branky a hlavně se odehrál fér a bez nějakých zbytečných faulů a excesů, i za přispění celé trojice rozhodčích. Své kluky všechny bez rozdílu chci pochválit, protože svým výkonem a přístupem jsme si tohle vítězství plně zasloužili.“

Komentář Vysoké Pole: „Domácí nastoupili do utkání aktivněji a hned ze začátku si vytvořili tlak díky sérii dlouhých autů do velkého vápna hostů. Díky jednom takovému autu se dostali domácí do vedení.

Odražený míč vrátil domácí hráč do skrumáže hráčů před brankou tak ,že nešťastně propadl až za brankovou čáru. Na 2:0 hosté zvýšili po nádherně zahraném přímém kopu, který zaplul přesně do pravé šibenice. Domácí si vytvořili ještě šanci po chybě hostující obrany střelou z úhlu trefili tyč. V druhé polovině poločasu se probrali i hosté vytvořili si šance na vyrovnání, ale všechny zlikvidoval výborně chytající domácí brankář.

Do druhého poločasu nastoupili hosté aktivně a brzy se jim podařilo snížit na 2:1. Poté spálili další slibné šance , a dokonce trefili břevno. Tak udeřilo na druhé straně. Po chybě hostující obrany se dostal k míči domácí hráč a sám před brankářem se nemýlil a zvýšil na 3:1. Po další chybě obrany a špatném zákroku hostujícího brankaře se dostali domácí už do vedení 4:1. Následně hosté kopali penaltu , kterou zlikvidoval domácí brankář.

O několik minut později se hostům podařilo snížit na 4:2 a trochu zdramatizovat utkání. Další šance už se hostům nepodařili proměnit a utkání skončilo 4:2. Domácí v utkání zdobila velké efektivita kdy z 5 střel na branku 4 proměnili. Za to na druhé straně výborně zachytal domácí brankař a velkou měrou přispěl k výhře domácího týmu.“

Nyní má Liga4 letní pauzu. Páté kolo se hraje o víkendu 25. a 26. července.

Slopné hostí v zápase o první místo Újezd a Drnovice se pokusí urvat první body proti Vysokému Poli.

Liga 4, 4. kolo -

Újezd - Vysoké Pole 4:2 (2:0)

Branky: 12. a 57. Bělaška, 17. Martinek, 62. Kráčalík – 49. Kolouch, 72. Fojtů

Diváci: 250

Újezd: Bodlák - Repatý, Maňas, Častula, Hlavička, Bělaška, Kráčalík, Belžík, Martinek, Kovář, Fiodor, Vaculín, Karlík, Hovořák, Tvarůžek

Vysoké Pole: L. Doruška - Kolouch, Slovák, Mana, Zámečník, Sucháček, Fojtů, Tománek, Trčka, Vlček, P. Doruška, J. Kořenek, M. Kořenek, T. Machů, V. Machů.

Tabulka po 4. kolech

1. Újezd 4 3 0 1 0 20:12 10

2. Slopné 4 2 1 1 0 20:14 9

3. Vysoké Pole 4 1 1 0 2 12:14 5

4. Drnovice 4 0 0 0 4 8:20 0