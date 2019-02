Provodov – „Ale já jsem nedal hattrick," upozornil kanonýr Provodova Tomáš Ulman hned na úvod na chybný údaj v zápase krajského přeboru v Bystřici pod Hostýnem (3:1), kde byl veden jako jediný střelec hostů.

Tomáš Ulman v modrém. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Četl jsem to i v novinách. U gólu jsem sice byl, ale míč jsem netečoval," přiznal. Přesto se Deník rozhodl udělit netradičně za gesto fair play ocenění pro fotbalovou osobnost víkendu.

„Dobře, děkuji," poznamenal nesměle Tomáš Ulman.

Přitom by klidně mohl jako rozený kanonýr sobecky počítat gólové zásahy, momentálně jeho jméno totiž svítí v tabulce střelců na prvním místě. „Je to pěkné, ale nijak nad tím nepřemýšlím. Může se stát cokoliv. Není to můj hlavní cíl, ale když mi to tam bude padat, budu jen rád," prohodil.

Je to on, kdo má v Provodově na starost „úklid" milimetrových přihrávek zkušených ligových borců Michala Hlavňovského, Petra Slončíka nebo Hellebranta. „Je to možná jednodušší. Je totiž poznat skutečná kvalita. Ale zase vůbec netrénujeme, proto je těžší se sehrát. Máme hru postavenou na individualitách a momentální formě," podotkl Ulman.

Přitom on byl vždy ze svých předchozích angažmá zvyklý pravidelně trénovat.

„Chodím pozdě z práce, tak ani není čas. Ale věnuji se sálové kopané, tak chodím alespoň do haly. Alespoň osvěžím fyzičku, protože běháme nahoru-dolů. A ještě si pohrajete s balonem. Je to zpestření," libuje si někdejší útočník Viktorie Otrokovice, Slavičína nebo rakouského SC Prottes.

Tomáš Ulman vloni přestoupil z pracovních důvodů do Provodova ze Spytihněvi s vizitkou jednoho ze tří nejlepších střelců divize D. „Zaměstnání bylo jediným důvodem. Byl jsem rok bez práce, kterou mi pan Rak nabídl. Neváhal jsem ani minutu," tvrdí rozený snajpr.

„Ze Spyťáku jsem přitom nechtěl odcházet. Klub se mi zalíbil, měli mě tam rádi a těžko se mi odtamtud odcházelo. Ale vím, že tam zrovna není finanční situace růžová a fotbal mě neživil. Sice jsem měl nabídku i z Kroměříže, ale na třetí ligu jsem se už necítil," přiznal 31letý Tomáš Ulman.