Zlínský kraj - Úřední zpráva KFS Zlín č. 15

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

VV: ve středu 23. listopadu 2011 se koná od 16.00 hodin na Společenském domě v Otrokovicích podzimní aktiv oddílů. Pozvánky budou oddílům zaslány emailem.

DK: nepodmíněné tresty od 22. 10.2011: 5 SU: Reichel Vilém (Kunovice-dorost), 4 SU: Maléř Radek (Dol. Bečva), Čuma Erik (Jablůnka), Fojtík Jakub (Nedašov), Šmíd Libor (Šumice), Pomajbík David (Strání), Zálešák Martin (O.N.Ves-dorost), 3 SU: Hodulík Michal (Dol. Němčí), Adamec Martin (Dol. Bečva), 1 SU: Pinkava Vlastimil (Vel. Karlovice), Štěpaník Ondřej (J. Otrokovice), Zavadil Dominik (Lubná), Vrága Antonín (Havřice), Popelka Jan (Strání), Palkovský Jan (Chropyně-dorost)

Nepodmíněný trest od 15. 10. 2011: 1 SU: Jančář Radek (Uh. Brod-žák).

Změny trestů: Matulík Vladimír (Prakšice), Bída Ivo (Dol.Němčí) žádostem se vyhovuje částečně, zbytek trestu se mění na 2 SU podm. do 30. 4. 2012.

Tichý Tomáš (Zubří) žádosti se nevyhovuje.

Reichel Miroslav (Kunovice) – zákaz funkce odd. pomezního rozhodčího do 30. 6. 2012 (urážky HR v utkání dorostu Paseky Zlín – Kunovice).

Neprojednáno: Kozák Tomáš (Dol. Bečva) pro nesplnění náležitostí hráčem a oddílem

STK:

1. Nedostatky ve XII. kole mistrovských soutěží: KP-D: Vsetín – Vlachovice nehlášený výsledek (200, D), KS-MŽB: Hluk – Uh.Ostroh 3:0 kont. – hosté nenastoupili (1 500, H)

2. Schválené termínové změny:

KP: Luhačovice – Morkovice (28. 10. 11 14.00), Luhačovice – Provodov (4. 11. 11 17.30), I.B-A: Val. Polanka – Poličná (28. 10. 11 13.30), Zašová – Lidečko (5. 11. 11 13.30), I.B-B: Zborovice – Míškovice (5. 11. 11 13.30), I.B-C: Kudlovice – Slavkov (5. 11. 11 10.00), KP-D: 1.Valašský FC – Vsetín 5. 11. 11 10.00 UT), KS-DA: Lidečko – Holešov (29. 10. 11 13.30), KP-SŽ: Uh. Brod – Kunovice (29. 10. 11 9.30 UT), KP-MŽ: Uh. Brod – Kunovice (29. 10. 11 11.15 UT), KP-SŽ: V. Otrokovice – J. Otrokovice (5. 11. 11 15.00), KP-MŽ: V. Otrokovice – J. Otrokovice (5. 11. 11 16.45), KS-SŽB: 1. FC Slovácko- d – KORYNA (5. 11. 11 9.30 Sady), KS-MŽB: 1. FC Slovácko- d – KORYNA (5. 11. 11 11.15 Sady).

3. Upozornění pro oddíly:

3.1. STK upřesňuje oddílům, že dle původní termínové listiny se 5.-6.11.2011 pře­dehrává 1. jarní kolo soutěží. Další pořad utkání proběhne dle termínové listiny v jarní části soutěže. Termínovku musí schválit VV Zl KFS.

3.2. STK žádá oddíly, aby v současném chladnějším období přitopili i v kabině pro rozhodčí.

3.3. STK schválila vedlejší hřiště ve Strání (rozměry 90×47 m) k soutěžním utkáním Zl KFS. Zároveň oddílu nařizuje při využívání hřiště zajistit přenosným zabezpečovacím zařízením oddělení hrací plochy od diváků ve vzdálenosti min 2 m od hranice hřiště. Dále doporučuje zažádat energetický úřad o přeložení el.vedení zcela mimo hřiště. Vzhledem k malým rozměrům hřiště doporučuje využívat náhradní hrací plochu především pro mládežnická utkání.

Delegace sudích

KP muži XVI. kolo, 6. 11. 11 13.30

Kateřinice – V. Karlovice So ÚZM Schnürmacher Zpěvák Chlevišťan

Morkovice – Boršice So ÚZM Kneisl Stodůlka Mičkal

Luhačovice – Provodov 4. 11. 11 17.30 Veselský Kozubík Havránek

1. Valašský FC – Hluk 5. 11. 11 13.30 UT Doležal Houdek Žniva

Dol. Němčí – Uh. Brod Ne ÚZM Krajča Prokop Dostálek

Vsetín – Val. Meziříčí B So ÚZM Tyršova Poláček Štěpánek Mejzlík

Bystřice p. H. – Vigantice So ÚZM Kozubík Konečný Slavík

Slušovice – Holešov So ÚZM Šubík Tkadlec Březáček

I.A-A XIV. kolo, 6. 11. 11 13.30

Brumov B – Podkop. Lhota 6. 11. 11 13.30 UT Dokoupil Skalický Poláček

Juřinka – Štítná n. Vl. So ÚZM Zubek Kýr Skalický

Zubří – Vlachovice Ne ÚZM Filgas Holub Nevrla

Vizovice – Hovězí Ne ÚZM Bernatík Šubík Kozubík

Dol. Bečva – Hutisko Ne ÚZM Ondo Novák Jar. Chlevišťan

Vidče – Val. Klobouky So ÚZM Novák Jar. Olša Bělunek

Lukov – Slavičín B So ÚZM Dujíček Prokop Mitáček



I.A-B XIV. kolo, 6. 11. 11 13.30

Žalkovice – 1. FC Slovácko C Ne ÚZM Mikoška Veselský Malota

Chropyně – Příluky 5. 11. 11 13.30 UT Perutka Malota Nohavica

Újezdec – Březolupy Ne ÚZM Mikulášek Mejzlík Štěpánek

Ořechov – Kněžpole So ÚZM Toman Janča Filipenský

Kvasice – Nedachlebice Ne ÚZM Kostelník Houdek Doležal

Mladcová – Prakšice Ne ÚZM Havránek Schmid Konečný

J. Otrokovice – O.N.Ves Ne ÚZM Nový st. Vlašic Zpěvák Polaštík

I.B-A XIV. kolo, 6. 11. 11 13.30

Val.Bystřice – Lhota u Vs. Ne ÚZM Zbranek Bělunek

Podlesí – Nedašov Ne ÚZM Novák Jiří Blažek

Franc. Lhota – Hrachovec Ne ÚZM Mihálik

Jablůnka – Poličná So ÚZM Blažek

Val. Polanka – Hor. Lideč Ne ÚZM Nohavica

Choryně – Janová So ÚZM Beneš

Zašová – Lidečko 5. 11. 11 13.30 Ponížil

I.B-B XIV. kolo, 6. 11. 11 13.30

Těšnovice – Kostelec u Hol. Ne ÚZM Mitáček Daněk

Kelč – Březnice So ÚZM Křenek

Tečovice – Lužkovice So ÚZM Zicháček

Zborovice – Míškovice 5. 11. 11 13.30 Kotačka 1

Zdounky – Louky 5. 11. 11 13.30 Fabián 1 Ondo

Fryšták – Malenovice Ne ÚZM Dlouhý

Admira Hulín – Lubná 5. 11. 11 13.30 Řihák 1

I.B-C XIV. kolo, 6. 11. 11 13.30

Šumice – KORYNA Ne ÚZM Měšťánek Vobořil

Strání – Bojkovice Ne ÚZM Němec

Zlámanec – Nedakonice Ne ÚZM Hrbáček

Havřice – Jalubí Ne ÚZM Surovec

Zlechov – Sušice Ne 10.00 Družbík Filipenský

Kudlovice – Slavkov 5. 11. 11 10.00 Ruman

Osvětimany – V.Otrokovice B So ÚZM Družbík

KP-D XIV. kolo, 6. 11. 11 11.15

Brumov – Hulín So 10.00 Hrbáček

Napajedla – Boršice So 10.00 Dostálek

1. Valašský FC – Vsetín 5. 11. 11 10.00 UT Zubek

Dol. Němčí – Paseky Zlín Ne ÚZD Dostálek

Vlachovice – Uh. Brod So ÚZM Měšťánek

Kunovice – Malenovice So 10.00 UT Mikulášek

J. Otrokovice – Morkovice Ne ÚZD Nový stad. Polaštík

KSD-A XIV. kolo, 6. 11. 11 11.15

Holešov – V.Karlovice So 10.00 Střelnice Ponížil

Kelč – Štítná n. Vl. Ne 10.00 Zubek

Slavičín – Hovězí So 10.00 Surovec

Dol. Bečva – Louky Ne 2.30 před ÚZM Chlevišťan

Mladcová – Val. Klobouky Ne 2.30 před ÚZM Konečný

Návojná – Lidečko Ne 10.00 Březáček

KSD-B XIV. kolo, 6. 11. 11 11.15

Luhačovice – KORYNA So 10.00 UT Vobořil

Strání – Bojkovice Ne ÚZD Němec

Újezdec – Nedakonice Ne ÚZD Štěpánek

Havřice – Kněžpole Ne ÚZD Surovec

Zdounky – Nedachlebice 5. 11. 11 11.15 Ondo

Kunovice B – Chropyně So 12.15 Mikulášek

Uh. Ostroh – O.N.Ves Ne 3.00 před ÚZM Janča

KP-SZ XIV. kolo, 5. 11. 11 9.30

V. Otrokovice – J. Otrokovice 5. 11. 11 15.00 Daněk

Chropyně – Kunovice ÚZŽ UT Malota

Uh. Brod – Nedašov 6. 11. 11 9.30 UT Toman

1. Valašský FC – Poličná Ne ÚZŽ UT Beneš

Vsetín – Louky 6. 11. 11 9.30 Ohrada Perutka

Bystřice p. H. – Slušovice ÚZŽ Slavík

V.Karlovice – Brumov Ne ÚZŽ Křenek

KP-MZ XIV. kolo, 5. 11. 11 11.15

V. Otrokovice – J. Otrokovice 5. 11. 11 16.45 Daněk

Chropyně – Kunovice ÚZŽ UT Malota

Uh. Brod – Nedašov 6. 11. 11 11.15 UT Toman

1. Valašský FC – Poličná Ne ÚZŽ UT Beneš

Vsetín – Louky 6. 11. 11 11.15 Ohrada Perutka

Bystřice p. H. – Slušovice ÚZŽ Slavík

V. Karlovice – Brumov Ne ÚZŽ Křenek

KS-SZB XIV. kolo, 5. 11. 11 9.30

1.FC Slovácko- dívky – KORYNA 5. 11. 11 9.30 Sady Mikoška

Napajedla – Boršice Ne ÚZŽ Daněk

Nedakonice – Dol. Němčí 5. 11. 11 9.30 Vlašic

Kvasice – Hluk ÚZŽ Dlouhý

Bojkovice – Strání Ne ÚZŽ Kotačka

Uh. Ostroh – Morkovice So 3.30 před ÚZM Mikulášek

KS-MZB XIV. kolo, 5. 11. 11 11.15

1. FC Slovácko- dívky – KORYNA 5. 11. 11 11.15 Sady Mikoška

Napajedla – Boršice Ne ÚZŽ Daněk

Nedakonice – Dol. Němčí 5. 11. 11 11.15 Vlašic

Kvasice – Hluk ÚZŽ Dlouhý

Bojkovice – Strání Ne ÚZŽ Kotačka

Uh. Ostroh – Morkovice So 1.30 před ÚZM Mikulášek

SCM – MSDL U19 – st. dorost

Tesc. Zlín – Kroměříž SO 5.11. 10.15 Kneisl Holub Nevrla

SCM U17 a U16 starší, ml. dorost

Kroměříž – Opava NE 6.11. 10.15 a 12.15 Stloukal Zicháček Olša

Tesc. Zlín – Karviná NE 6. 11. 10.15 a 12.15 Miko Kýr Blažek

Slovácko – Jihlava S0 5. 11. 11.30 a 13.30 Dubravský Dostálek

MSDD sk. D a E starší, ml. dorost

V. Otrokovice – Prostějov SO 5. 11. 10.15 a 12.30 Buček Veselský Daněk

Slušovice – Val. Meziříčí SO 5. 11. 10.15 a 12.30 Plesar Mihálik Dokoupil

Bystřice p. H. – Krnov NE 6. 11. 10.15 a 12.30 Drápal Kneisl Žniva

SpSM U15 a U14 (starší, mladší žáci)

Slovácko – Vyškov NE 6. 11. 10.00 a 11.30 Gloser Fabián Filipenský

SpSM U13 a U12 (starší, mladší žáci)

Slovácko – Vyškov PA 4. 11. 16.00 a 17.30 Šumšal Dostálek

ZLÍNSKÝ pohár 2011

Zlín – Rumy PA 4. 11. 11 12.30–19.00 Konečný Zpěvák

Zlín – Rumy S0 5. 11. 11 9.00–18.00 Daněk Polaštík

Zlín – Rumy NE 6. 11. 11 9.00–12.30 Šerý Ruman