,,I když jsme přípravu zahájili už v lednu, tak se pořád potýkáme s následky covidové epidemie, která postihla téměř celý náš kádr. V důsledku slabé účasti na trénincích jsme dlouho nebyli schopní sejít se v dostatečném počtu k sehrání přípravných zápasů ani turnajů. Odehráli jsme pouze jeden modelový duel s Fastavem Zlín,“ prozradil Slavomír Bednář, šéftrenér Holešovských holek.

Ten navíc do jarních soubojů půjde s oslabeným kádrem. Ze studijních důvodů s fotbalem skončila obránkyně Veronika Fárková, záložnice Monika Řiháková dlouhodobě pobývá v USA a Nikola Dvorníková se vrátila do zlínského Fastavu. Pro zranění kolene z přípravy vypadla záložnice Eva Sklenaříková a nejistý je start zraněné obránkyně Alice Tiefenbachové. Jedinou novou tváří je univerzální fotbalistka Vendula Kuchařová, která se po delší pauze vrátila do družstva.

,,Ovšem i bez těchto hráček ani na jaře nechceme na našem herním projevu nic měnit. Naše hra se ale bude odvíjet podle účasti hráček na trénincích. Myslím si totiž, že víc než se soupeři budeme bojovat s vlastní nepřipraveností a nerozehraností. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme po podzimu v tabulce na prvním místě s šestibodovým náskokem na Uherský Brod, tak bychom první příčku chtěli udržet. Jestli se nám to podaří, tak se o tom rozhodne už v úvodních dvou jarních kolech, kdy doma hostíme Mostkovice a Mutěnice,“ předpokládá Slavomír Bednář starší.

UHERSKÝ BROD CHCE POTRÁPIT VŠECHNY SOUPEŘE

Bojovně naladěný je Uherský Brod. Slovácký klub ještě v prosinci uspořádal tradiční Vánoční mezinárodní halový turnaj dívek a žen.

,,Ten se ale kvůli epidemiologické situaci premiérově konal venku na umělé trávě na stadionu na Lapači.,“ upozornil Petr Zpěvák, sekretář klubu.

Potom hráčky chvíli odpočívaly. Od začátku nového roku už se ale zase připravovaly na mistrovské duely.

,,Zimní období jsme prožili s tréninkovými jednotkami. Sehráli jsme také několik přípravných zápasů. Kromě Vánočního turnaje družstvo odehrálo ještě šest modelových utkání s bilancí tři výhry, jedna remíza a dvě porážky. Vyjeli jsme také na třídenní výlet do Prahy, kde jsme sehráli utkání s Duklou Praha. Výsledky v těchto střetnutích ale nebyly důležité, protože jsme v nich zkoušeli nové

hráčky i nové herní styly,“ hlásí ze Slovácka Jan Gazdík, hlavní uherskobrodský trenér.

Jeho svěřenkyně se v přípravném období zaměřily na nabírání kondice a na posílení celého těla.

,,Hráčky se připravovaly doma na stadionu Na Lapači. Tam měly ideální podmínky. Kromě špičkové umělé trávy v zázemí stadionu využívaly zařízení pro rehabilitaci, saunu, posilovnu a trenažéry,“ prozradil sekretář Zpěvák.

V Gazdíkově týmu proběhly tři podstatné změny v kádru. Jana Juřenčáková odešla do konkurenčních Březůvek. Naopak novými tvářemi jsou patnáctiletá záložnice Jolana Večeřová a také Aneta Wolfová.

V Uherském Brodě si ženy fotbal vždycky užívaly a podobně by tomu mělo být i nadále.

,,Ve zbytku sezony se budeme snažit hrát útočný kombinační fotbal, který potěší diváky. Potrápit chceme všechny soupeře. Hlavně pak Holešovské holky. Když se nám to podaří, tak bychom se měli udržet v horním patře tabulky,“ plánuje Gazdík.

BŘEZŮVKY SI ZPESTŘILY PŘÍPRAVU VÝBĚHEM NA VELKÝ LOPENÍK

Chuť do fotbalu neztratily ani po podzimu v tabulce čtvrté Březůvky..

,,Přípravu jsme zahájili 9. ledna. Od té doby trénujeme dvakrát týdně. Jednou v nafukovací hale ve Zlíně a jednou se svolením tamního fotbalového klubu na hřišti v Lužkovicích. Možnost tréninků hráčky uvítaly, protože v předcházejících dvou letech kvůli covidovým opatřením v zimě neměly možnost společně trénovat. Proto se na zimních trénincích scházely ve větším počtu,“ chválí svůj tým Karel Dolina, kouč Březůvek.

Jeho družstvo se v zimě zaměřilo na zlepšování fyzické a osobní kondice. Hráčky také vylepšovaly technickou dovednost s míčem.

,,Přípravu jsme zakončili soustředěním na horské chatě Vyskovec u Velkého Lopeníku. V Bílých Karpatech hráčky střídaly krátké výběhy s prací s míčem a také absolvovaly dvanáctikilometrový výklus k rozhledně na Velkém Lopeníku. Na programu měly i taktické porady,“ informuje Dolina.

Trenéra Březůvek rovněž těší rozšíření úzkého kádru jeho týmu. Ten na jaře vyztuží brankářka Kristýna Manová, záložnice z Valašských Klobouk Jana Juřenčáková, odchovankyně z klubu Holešovských holek Erika Petříková a patnáctiletá útočnice Simona Hanáková. K aktivní kariéře se možná vrátí i Marie Uhlířová.

,,V divizních odvetách chceme předvádět ofenzivní fotbal a v soutěži skončit do třetího místa. Prioritou je také utužování kolektivu a budování a doplňování našeho družstva s perspektivou do dalších sezon,“ myslí Karel Dolina i na budoucnost ženského fotbalového družstva v Březůvkách.

Ty budou mistrovské jarní duely hrávat na tamním fotbalovém hřišti.

TABULKA PO PODZIMU MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE ŽEN – SKUPINA B:

1. Holešovské holky 6 1 0 19:8 18

2. Uherský Brod 4 1 2 18:12 13

3. Mutěnice 4 0 3 16:10 12

4. Březůvky 3 2 2 11:8 11

5. Mostkovice 2 4 1 7:6 10

6. Bezměrov 3 1 3 9:12 10

7. Vlkoš 1 1 5 7:16 4

8. Protivanov 0 0 7 7:22 0

PROGRAM 1. JARNÍHO KOLA:

Sobota 16. dubna: Mutěnice – Bezměrov (13.30), Březůvky – Uherský Brod (16).

Neděle: 17. dubna: Protivanov – Vlkoš (11), Holešovské holky – Mostkovice (14.30).