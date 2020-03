,,Letošní ročník znovu nabídl kvalitní fotbalovou podívanou. Zejména semifinálové duely a finálový zápas byly zajímavé a měly velmi dobrou úroveň. Rovněž mě těší, že si do hlediště našli cestu diváci a že se lize vyhnula zranění. Radost mi také dělají kolektivy Poskládaných, Benfiky a Lešení, které odehrály všechny ročníky naší ligy,“ letmo hodnotil soutěž hlavní pořadatel fryštacké ligy Tomáš Rudolf.

Ten ale nezapírá, že je stále složitější organizovat takovou soutěž. ,,V letošní sezoně odmítly účast celky Kašavy a fryštackého béčka. Ty nahradil kolektiv ze Zálešné a lužkovické mužstvo Kickers. Navíc tým Bonver Berry a přejmenoval na Tečku. Náročné bylo hlavně připravit rozlosování letošního ročníku zimní ligy ve Fryštáku. Protože spousta mužstev se přihlásila až na poslední chvíli. Los jsem třikrát měnil. Ligu jsem tak připravoval po večerech s dcerami Gábinkou a čerstvě narozenou Eliškou na klíně.Ty mi pomáhaly s přípravami o obvoláváním mužstev,“ zavzpomínal na náročný začátek 15. ročníku Zimní ligy ve Fryštáku Rudolf.

Prvenství vybojoval celek Poskládaných. ,,Loňský bronzový tým je stálicí v našem turnaji. Tým okolo Jakuba Beránka, Pavla Elšíka, Martina Laciga Matěje Veleva se sice pozvolna rozehrával. Štípjané ale na rozhodující zápasy dokázali načasovat formu. Úspěch jim zajistil rychlý, ofenzivní kombinační fotbal,“ vyzdvihl nejlepší tým Tomáš Rudolf.

Stříbrnou příčku obsadila Benfika. ,,Ta měla velmi silnou sestavu se spoustou hráčů se zkušenostmi z celků zlínského Fastavu. Rovněž druhý celek v soutěži sázel na útočné pojetí a díky tomuto hernímu stylu byla Benfika produktivní. V koncovce se prosazoval hlavně Patrik Červenka. Dalšími tahouny byli Bronislav Červenka, David Sklenář a Václav Pavlíček. Přínosem bylo také angažování gólmana Zdeňka Jokla. Ten společně s Miroslavem Kolářem vytvořil silnou gólmanskou dvojici,“ chválil i druhý celek Rudolf.

Zklamaní jsou obhájci titulu Kocovina. ,,Loňští mistři se překvapivě těžko prosazovali v koncovce. Letos Kocovině chyběl důraz před brankou soupeřů. Bronzové mužstvo ale naopak inkasovalo málo gólů. Jejich hlavní opora brankář Martim Mikel dokonce vstřelil v turnaji šest gólů,“ upozornil hlavní organizátor fryštacké ligy.

Tomu se zamlouvaly také výkony kolektivu Black§White. ,,Čtvrtý tým v turnaji se letos hodně zlepšil. Celek okolo Jana Hřebačky složený vesměs z mladých hráčů doplněný zkušeným tvořivým matadorem Ondřejem Kučerou, předváděl běhavý fotbal. Dalšími tahouny byli Vít Staněk a bratři Petr a Jakub Červenkovi,“ uvedl Rudolf.

Většina hráčů z Fryštacké ligy se v součastném období čeká a věří, až se co nejdřív zapojí do velkého fotbalu.

,,Do budoucna toho nemáme mnoho na vylepšování. Tuto sezonu jsme hráli druhý rok na novém umělém povrchu. Ten předcházející nevyhovoval několik let. Diváci zápasy sledovali z kryté tribuny. V příštím 16. ročníku Zimní ligy ve Fryštáku bychom ale chtěli, aby soutěž znovu hrálo alespoň osm mužstev. Naši zimní ligu ovšem možná rozdělíme na dvě soutěže. Chceme, aby byla vyrovnanější a atraktivnější a aby si play off by zahrály i celky nad 35 let. Tím bychom chtěli do Fryštáku přilákat víc mužstev,“ plánuje hlavní organizátor tradiční ligy v malém fotbale v zimním období na Zlínsku Tomáš Rudolf.

POŘADÍ V ZIMNÍ LIZE VE FRYŠTÁKU 2019-2020:

1. Poskládaní, 2. Benfika, 3. Kocovina, 4. Black§White, 5. Lešení, 6. FC Zálešná, 7. Kickers, 8. Louky dorost, 9. Tečka.

HISTORICKÝ PŘEHLED VÍTĚZŮ ZIMNÍ LIGY V MALÉM FOTBALE VE FRYŠTÁKU:

1. ročník 2005/2006: Lešení.

2. ročník 2006/2007: Galaktikos.

3. ročník 2007/2008: Mikel.

4. ročník 2008/2009: Benfika.

5. ročník 2009/2010: Poskládaní.

6. ročník 2010/2011: Recal.

7. ročník 2011/2012: Poskládaní.

8. ročník 2012/2013: Kocovina.

9. ročník: 2013/2014: Poskládaní.

10. ročník 2014/2015: United.

11. ročník 2015/2016: Kocovina.

12. ročník 2016/2017: Poskládaní.

13. ročník 2017/2018: Kocovina.

14. ročník: 2018/2019: Kocovina.

15. ročník 2019/2020: Poskládaní.