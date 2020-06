Při remízovém zápase ve Valašské Senici diskutovali domácí s Lačnovem, za jakých podmínek a v kterém OFS budou příští sezonu působit.

Valašská Senice - Lačnov 6:6

Branky: Tomáš Trochta 2, Marek Kindl, Jan Surovec, Ladislav Trochta, František Brlica - Kolínek 2, David Janáč, Tomáš Janáč, Luboš Janáč, Miklovič.

Utkání přineslo brankové hody a bylo předkrmem na A skupinu Anticorona Cupu, kde se oba týmy opět střetnou. "Navíc bychom chtěli 27. června u nás uspořádat ještě finálový turnaj, kde bychom si to rozdali o umístění po základních bojích," říká trenér Valašské Senice Martin Šerý. Ajax sehraje oba zápasy základní skupiny venku v Lačnově a Střelné.

Představitelé obou klubů vedli diskusi o tom, pod jakým svazem a na jaké úrovni budou hrát příští sezonu.

"Shodli jsme se s představiteli Valašské Senice, že by bylo dobré, kdyby OFS Vsetín zřídil dvě III. třídy. Víte, my hrajeme fotbal pro radost, dát si pivo a párek a nikoho nebaví cestovat třeba hodinu a půl do Kladerub nebo Loučky. To máte vzhledem k rodině, práci a volnému času zabitý celý den. Věřím, že i kluby okolo Rožnova a Valašského Meziříčí to vidí tak stejně a uvítaly by nové rozdělení soutěží. Víme, že Valašská Senice uvažuje o návratu do OFS Vsetín. Ale pokud zůstane dělení soutěží na III. a IV. třídu ve složení jako doposud, tak by Ajax zůstal pod Zlínem a my bychom šli za ním a Študlovem. V opačném případě hrát tady s Lužnou, Střelnou, Lačnovem, Študlovem, Senicí a dalšími okolo komína, to by byla super nová soutěž," říká hráč Lačnova Václav Miklovič.

Jak by mohly vypadat dvě III. třídy pro nový soutěžní ročník 2020/2021?

III. třída - skupina A:

Loučka, Choryně B, Jarcová, Bynina, Police, Kladeruby, Lhotka, Velká Lhota, Krhová B, Rožnov, SD Semetín/Ratiboř B, Mikulůvka, Růžďka

III. třída - skupina B:

Valašská Polanka B, Leskovec, Střelná, Lačnov, Janová, Halenkov B, Valašská Senice, Študlov, Huslenky B

Otázkou je nepoměr počtu týmů mezi oběma skupinami a to, kdo všechno se do soutěží přihlásí.

(něm)