,,Letošní ročník znovu nabídl kvalitní fotbalovou podívanou. Zejména semifinálové duely a finálový zápas byly zajímavé a měly velmi dobrou úroveň. Přínosem byl také start mladého týmu z Louk. Rovněž mě těší, že si do hlediště i vzhledem k nepříznivému počasí našli cestu diváci a že se lize vyhnuly zranění,“ letmo hodnotil soutěž hlavní organizátor Fryštacké ligy Tomáš Rudolf.

Prvenství vybojoval celek Kocoviny. ,,Vítězové s největšími oporami gólmanem Martinem Mikelem, bekem Lukášem Skaličkou a forvardy Josefem Křenkem a Pavlem Petrášem, předváděli na začátku soutěže ustrašený fotbal. Postupně se však rozehrávali, aby v rozhodujících zápasech uspěli díky pevné obraně a rychlému přechodu do útoku. K triumfu jim také pomohla roky ustálená sestava,“ vyzdvihl nejlepší celek Rudolf.

Druhou příčku obsadilo Lešení. ,,Stříbrný tým s vynikajícím brankářem Jaroslavem Krajčou měl herní styl postavený na jisté defenzívě. V barvách Lešení se dokázali střelecky prosadit Marek Vavruša a Jiří Dobeš,“ chválil také překvapivého finalistu Tomáš Rudolf.

Zklamaní jsou bronzoví Poskládaní. Tým okolo Martina Lacigy, Pavla Elšíka, Matěje Veleva a Jakuba Beránka převáděl pohledný technický fotbal. V semifinále ale štípský kolektiv po penaltovém rozstřelu vyřadila Kocovina.

Velké ambice měla i Benfika. Mužstvo s nejpočetnější soupiskou jasně vyhrálo základní část soutěže. Hladce zvládlo také čtvrtfinále. V semifinále se ovšem čtvrtý kolektiv soutěže nedokázal prosadit proti bojovně hrajícímu Lešení.

Sympatickými výkony se blýskl kolektiv Black§White. V jeho sestavě se představilo několik prvoligových zlínských sálových fotbalistů. A hlavně oni se postarali, že pátý celek ligy získal díky kombinačnímu hernímu stylu další fanoušky. Hlavními tahouny Black!White byli Zdeněk Julina a Ivo Světlík.

Většina hráčů z Fryštacké ligy se v součastném období už zapojuje do velkého fotbalu. ,,Do budoucna toho nemáme mnoho na vylepšování. Tuto sezonu jsme hráli na novém umělém povrchu. Ten předcházející nevyhovoval několik let. Diváci zápasy sledovali z kryté tribuny. V příštím 15. ročníku Zimní ligy ve Fryštáku bychom ale chtěli, aby soutěž znovu hrálo alespoň devět mužstev,“ plánuje hlavní organizátor tradiční ligy v malém fotbale v zimním období na Zlínsku Tomáš Rudolf.

POŘADÍ V ZIMNÍ LIZE VE FRYŠTÁKU 2018-2019:

1. Kocovina, 2. Lešení, 3. Poskládaní, 4. Benfika, 5. Black§White, 6. Kašava, 7. Louky, 8. Fryšták B, 9. Bonver Berry.

PŘEHLED VÍTĚZŮ ZIMNÍ LIGY V MALÉM FOTBALE VE FRYŠTÁKU:

1. ročník 2005/2006: Lešení.

2. ročník 2006/2007: Galaktikos.

3. ročník 2007/2008: Mikel.

4. ročník 2008/2009: Benfika.

5. ročník 2009/2010: Poskládaní.

6. ročník 2010/2011: Recal.

7. ročník 2011/2012: Poskládaní.

8. ročník 2012/2013: Kocovina.

9. ročník: 2013/2014: Poskládaní.

10. ročník 2014/2015: United.

11. ročník 2015/2016: Kocovina.

12. ročník 2016/2017: Poskládaní.

13. ročník 2017/2018: Kocovina.

14. ročník: 2018/2019: Kocovina.