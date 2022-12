„Byli jsme v pravidelném kontaktu, je mi to moc líto,“ reagoval na úmrtí dlouholetého kamaráda a spoluhráče Bohumil Kožela.

Kománek byl coby hokejový útočník u památného vítězství Gottwaldova proti Spartaku Sokolovo, za který nastoupily i legendy Zábrodský nebo Konopásek. Na šokující výhře 7:6 se sám podílel jednou trefou.

Ve Zlíně hrál hokej. Pak Kománek hlídal proti Barceloně Suáreze

V roce 1961 si už v dresu fotbalového Hradce Králové zahrál proti slavné Barceloně, za kterou nastoupil i vítěz Zlatého míče z roku 1960 Luis Suárez. Legendární Španěl po zápase na pražském Strahově zlínského rodáka vychválil. „Po celý zápas jsem jím byl dobře střežen. Je to mladý a silný hráč, který dobře ovládá míč. Může z něj vyrůst vynikající fotbalista,“ smekl Suárez před umem českého borce.

Jiří Kománek se o tři roky později objevil v olympijské kvalifikaci do Tokia. Na turnaj pod pěti kruhy se však nakonec nedostal. „Nechci se chlubit, ale nominaci jsem měl jistou. Připravilo mě o ni svalové zranění. Asi jsem uspěchal návrat, zranění se mi obnovilo a tím jsem z toho vypadl. To je věc, která mě dodnes mrzí, že jsem do Tokia nejel,“ vzkázal v rozhovoru pro Zlínský deník, který se uskutečnil před pěti lety při příležitosti jeho 80. narozenin.