Zlín - Snezvykle smělým cílem vstoupí do druhé části nejvyšší fotbalové soutěže celek Tescomy Zlín. Klubové vedení vyhlásilo útok na pátou pozici, což by bylo nejlepší umístění vhistorii.

Pavel Hoftych | Foto: DENÍK/Filip Mach

„Skutečně bychom se rádi viděli hodně vysoko. Když všichni uděláme maximum, může se to podařit,“ neskrývá optimismus generální manažer Ladislav Valášek

Po šestnácti odehraných podzimních kolech patří Zlínu sedmá pozice. Právě tuto příčku považuje trenér Hoftych za maximum. „Pokud bychom současné místo uhájili, mohli bychom být spokojení. Samozřejmě bychom mohli být ipátí, ale to by si muselo všechno optimálně sednout. Museli bychom mít štěstí, formu a nikdo by se nesměl zranit,“ poznamenal Pavel Hoftych.

Když před více než rokem vnezáviděníhodné pozici přebral tým po odvolaném kouči Uličném a bojoval ozáchranu, vytyčil si před sebe jediný cíl. Atraktivní hrou chtěl na zlínský stadion nalákat více fanoušků. Ato se mu zatím daří. Už na podzim bylo na utkání sostravským Baníkem vyprodáno, zítra proti Spartě by se to mohlo opakovat. „Největší odměnou za naši práci bude vysoká návštěvnost. Přál bych si, aby na nás chodilo pět tisíc fanoušků,“ uvedl Hoftych.