Zlín – Poslední víkendový zápas s rivalem Rude X Boys sice těsně prohráli, přesto se fotbalisté Arsenalu Zlín po třech odehraných dnech díky lepšímu skóre vyhřívají na čele II. ligy Malé kopané Zlín.

MALÁ KOPANÁ ZLÍN. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Břenek

„Zatím jsme maximálně spokojení," potvrdil hrající vedoucí týmu lídra Michal Heger, který ale jedním dechem dodal.

„Rozhodně nemáme postupové ambice. Původně jsme nejvyšší soutěž hráli, pak spadli, abychom další dva roky působili mezi elitou. Ale protože jsme se v I. lize pohybovali u dna, více nám sedí tato aktuální soutěž," pousmál se brankář Arsenalu, jehož mrzela především poslední porážka.

„Byl to vyrovnaný duel, kterému by slušela remíza. Bohužel jsme nedokázali skórovat. Přitom letos nám to tam hodně padá, v minulosti jsme ale vynikali v obraně," poznamenal gólman zlínského Arsenalu. Jeho přáním je zakončit podzimní část na některé z medailových příček.

„Máme o jeden zápas odehraný navíc. Pokud ale klukům vydrží muška a střelecky se probudí i náš dlouholetý kanonýr Šubín, věřím, že budeme mít klidnou zimu a budeme mít co u piva hodnotit," dodal s úsměvem Heger.

Výsledky 3. hracího dne II. ligy: Zálešná – Barca 1:3 (Dřímal – Kašík R., Ponížil, Hájek), Berry – A je to… 1:4 (Vančo – Balcar, Gaja O., Foltýn M., Navrátil), Berry – Joker 2:0 (Vavřínek, Vančo), Zálešná – A je to… 1:3 (Orság – Vodárek, Foltýn M., Latinák), Zálešná – Paseky 2:3 (Popelák, Netušil – Skácelík, Saramák, Chvíla), Real – Barca 3:3 (Macháč 3 – Caha J., Hájek, Horák), Axesport – Real 3:3 (Erben V., Chalupa, Frajt – Adam, Macháč, Pertl), Trávníky – Joker 4:1 (Desenský 2, Kašťovský, Cibulka – Pagáč), Axesport – Joker 3:6 (Erben V. 2, Kalina – Jurča 3, Pagáč, Gajdošík, Červenka), Rude – Paseky 2:1 (Haas, Juza – Blaha), Trávníky – Rude 0:3 (Papírek, Šumbera, Juza), Axesport – Arsenal 1:5 (Kalina – Šubín 2, Galandr, Novák, Jošek), Rude – Arsenal 1:0 (Mazur), Trávníky – Real 1:1 (Cibulka – Adam).

1. Arsenal 8 6 0 2 34:18 18

2. Rude X Boys 7 6 0 1 20:10 18

3. FC A je to… 7 5 1 1 23:11 16

4. Axesport 8 4 2 2 27:25 14

5. PPFC Paseky 7 4 0 3 20:13 12

6. FC Stars Zálešná 8 3 0 5 21:21 9

7. Trávníky United 8 2 2 4 18:19 8

8. Barca Hola! 8 2 2 4 15:31 8

9. FC Real 7 1 4 2 20:22 7

10. AC Joker 8 2 0 6 21:24 6

11. FC Berry 8 1 1 6 15:40 4

Tabulka střelců: 9 – Chvíla Jan (Paseky), 8 – Machač Radek (Real), 7 – Cibulka Jan (Trávníky), Janíček Jakub (Arsenal).