ZLÍN - Napřáhl z pětadvaceti metrů, podíval se, jak míč končí v síti a po kolenou dojel se vztyčenýma rukama před východní tribunu. Tak oslavil zlínský obránce Vlastimil Vidlička svou čtvrtou ligovou branku v kariéře.

Vlastimil Vidlička | Foto: DENÍK

„Jedna byla hezčí než druhá. Prostě všechny moje góly byly nádherné,“ usmíval se šestadvacetiletý zadák. Poprvé se radoval v nejvyšší soutěži 4. května 2003, kdy přispěl k výhře 3:0 v derby nad Slováckem. Gólově nejplodnější byla pro Vidličku následující sezona. Skóroval dvakrát, naposledy 17. dubna 2004. Apak až v sobotu.

„V tréninku zkouším vždycky pálit na asistenta Máru Kalivodu, na toho se střílí nejlíp,“ líčil pravý obránce. Stejně jako on, překonal hostujícího gólmana Kostolanského dalekonosnou střelou i Žůrek. „Na pokusy za hranicí šestnáctky byl terén jako dělaný, tak jsem to tam vypustil. Když nevíš co s balonem, tak vystřel,“ dodal Vidlička.

Fotbalista, který letos nechyběl na hřišti ani minutu, odehrál velmi povedený zápas. Kromě gólové trefy vydatně podporoval z pravé strany zlínskou ofenzivu.

„První poločas ještě nebyl podle našich představ, málo jsme stříleli. Ale druhou půlku už to bylo dobré. Šlo jen o to, kdy dáme první gól. Nepodceňuji sílu soupeře, ale Kladno bylo zalezlé, hrálo na jediného útočníka, a toho jsme si v klidu pohlídali,“ poznamenal Vidlička.