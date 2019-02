Otrokovice – Přestože fotbalisté Viktorie Otrokovice přezimují v horní polovině tabulky divize D, spokojenost s osmým místem v klubu nepanuje. „K té nám schází sedm bodů,“ spočítal trenér Jaroslav Matějíček.

Viktorie Otrokovice | Foto: DENÍK/archiv

Jeho družina přitom začala nadějně a z prvních sedmi utkání vyhrála čtyřikrát. „Naším podzimním vrcholem bylo vítězství 4:0 v Napajedlech,“ připomněl cenný skalp z prestižního derby sousedských obcí.

Viktoria poté ještě udolala nováčka z Uherského Brodu, jenže z následujících osmi duelů se už radovala jenom z vítězství v Pelhřimově.

„Měli jsme problém v útoku. Spoléhali jsme na Jurčíka, kterému zdatně sekundoval Vaculík, jenže Jurčík se zranil a Vaculík kvůli studiu málo trénoval, což se muselo projevit,“ viděl Matějíček.

Výsledkem bylo, že Otrokovice z osmi závěrečných střetnutí podzimu vyšly čtyřikrát gólově naprázdno a ve zbývajících čtyřech se trefily pouze jednou. „Sehnat kvalitního hrotového hráče je těžké,“ posteskl si Matějíček.

Mužstvu navíc citelně scházel kapitán Jordánek, který odehrál jenom poločas zápasu prvního kola a po zbytek podzimu se zotavoval po operaci kolena.

„Jordánek je pro nás klíčový hráč jak na hřišti, tak i v kabině,“ litoval Matějíček jeho ztráty. Vůdce týmu se ale pozvolna zapojuje do přípravy a na jaře by se měl vrátit do sestavy.

Mužstvo opustí nejlepší střelec

Z ní však pravděpodobně vypadne Vaculík, s pěti zásahy do černého nejlepší střelec družstva. „Končí mu hostování. Nahradit by ho mohl Krhut, kterému zase vypršelo hostování ve Znojmě,“ informoval otrokovický trenér.

Matějíček by rád svůj celek před jarní částí posílil. „Jednáme s pěti hráči. Potřebujeme mužstvo doplnit, protože máme úzký kádr hráčů, kteří mají divizní kvalitu. A když někdo vypadne, nastává problém,“ vysvětlil.

Co mu ale udělalo na podzim radost, byla defenziva. S 15 inkasovanými góly jsou Otrokovice v soutěži třetí nejlepší. „Není to jenom vizitka obrany, ale celého mužstva,“ podotkl. Faktem ale zůstává, že zadní řada nastoupila pokaždé v ustáleném složení Vavruša, Kraváček, Gerych.

Brankáři se pravidelně střídali

Často se však měnili brankáři. Křížek i Kašík odchytali sedm celých zápasů a v jednom se prostřídali v přestávce. „Říká se, že družstvo má mít gólmanskou jedničku. Kluci však věděli, že dostanou oba šanci a žádná nevraživost mezi nimi nebyla,“ uvedl Jaroslav Matějíček.

Jeho družina bude trénovat ještě do 18. prosince a přípravu na jaro zahájí 5. ledna. V rámci ní tentokrát vynechá zimní turnaj v Otrokovicích. „Není tak kvalitně obeslán jako v předchozích letech, proto jsme dali přednost jednotlivým zápasům proti soupeřům z divize nebo MSFL,“ vyložil kouč Viktorie.