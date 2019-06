Na střídačce domácích stál někdejší útočník Hanáků Michal Hubník, který nakonec gratuloval novému trenérovi Sigmy Radoslavu Látalovi k výhře 2:0 po brankách Zifčáka ve 47. minutě a Chytila po hodině hry.

„Byla vidět kvalita na jejich straně, ale chtěl jsem je porazit. Vypsal jsem bečku piva do šatny, když vyhrajeme. Bohužel, nevyšlo to,“ zalitoval Filip Přikryl, odchovanec Sigmy Olomouc a dnes obránce třetiligových Otrokovic.

„Trenér také něco vypsal, tak se s ním domluvím. Podali jsme dobrý výkon hlavně v prvním poločase. Ve druhé půli jsme už odpadli hlavně fyzicky. Měli novou jedenáctku a už to bylo těžké. Navíc bylo hrozné počasí,“ utřel pot z čela Přikryl.

O poločasové přestávce šéf Viktorie Jan Ševčík ocenil šestici bývalých hráčů a funkcionářů, kteří se podíleli na rozvoji klubu.

Mezi oceněnými byl Rudolf Remeš, Josef Tomaštík, Jaroslav Valenta, Miroslav Podrazil, Ladislav Kotásek a bývalý starosta Otrokovic Stanislav Mišák.

„Jsem rád, že jsem za padesát let práce dostal nějaké ocenění,“ přiznal Rudolf Remeš, který přišel do Viktorie po vojně v roce 1966 a následně čtrnáct let za Viktorii hrával, z toho devět let byl kapitánem.

Následně trénoval mládež a od roku 1976 je členem výboru. „Teď už dělám všechno, co je potřeba."

