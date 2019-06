Viktoria neponechala nic náhodě a už v 5. minutě vedla 1:0 gólem Kišky. Ještě do přestávky udeřila dvakrát Telnarem a Přikrylem.

„Byl záměr na ně vletět a rozhodnout co nejdřív, protože bylo extrémní horko. Bylo to o prvním gólu. Dokud žili, byli nepříjemní. Po třetím gólu bylo rozhodnuto,“ poznamenal Ondrůšek, jehož tým v závěru ještě kosmeticky upravil výsledek čtvrtou trefou Červenky.

Hosté vůbec nebezpeční nebyli a za devadesát minut na domácího brankáře Semanka téměř nevystřelili.

„S výkonem ani výsledkem nemůžu být samozřejmě spokojení. Všechno je to ale věcí přístupu. Znovu opakuji, že tento mančaft nemá charakter a pokud se po sezoně neobmění, bude mít problémy i v divizi,“ tvrdí kouč Valmezu René Bača.

Valaši po mizerné sezoně, ve které ani jednou nezvítězili, završili svůj zmar v Otrokovicích.

„Bohužel jsme zase nezachytili úvod a brzy jsme inkasovali. Domácí byli dominantní na míči, kdežto my jsme po zisku balonu okamžitě o něj lehkovážně přišli. Neudrželi jsme ho ani pět sekund,“ láteří Bača.

„My jsme po celý zápas pouze běhali, pokud se to dá nazvat během,“ přidává naštvaně.

Zatímco v prvním poločase svěřence ještě koučoval, po přestávce nechal tým zápas dohrát.

„V kabině se sice hráči hecovali a vyčetli si chyby, ale i ve druhé půli to z naší strany bylo velmi špatné. Nakonec jsme mohli prohrát ještě vyšším rozdílem,“ ví Bača.

Zatímco Valmez po sestupu do divize čekají velké změny, v Otrokovicích o složení realizačního týmu na příští třetiligovou sezonu oficiálně ještě jasno není.

„Nevím, ještě se to neřešilo. Příští týden máme nějaké oslavy, tam by se to mělo rozseknout, jelikož máme do 30. června smlouvu,“ zmínil Ondrůšek oslavy 90. let od založení fotbalu v Kvítkovicích, kterých se v sobotu 22. června zúčastní i prvoligová Sigma Olomouc.

Fortuna MSFL, předehrávka 29. kola -

FC Viktoria Otrokovice – TJ Valašské Meziříčí 4:0 (3:0)

Branky: 5. Kiška, 29. Telnar, 44. Přikryl, 89. Červenka

Rozhodčí: Richtár – Macrineanu, Mrázek (Prokop)

Bez žlutých karet

Diváci: 105

Otrokovice: Semanko (59. Hrnčiřík) – Malý, Markovič, Jasenský, Bahounek (66. Mlýnek), Hladík, Kiška, Vašulka, Telnar (46. Kutáč), Červenka, Přikryl.

Valmez: Pobořil – Matyáš, Kocián, Žilinský, Michálek, Gonda (73. Gajdoš), Výmola, Bartozel, Vrána, Dekleva, Sovák (22. Furmánek).