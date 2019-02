Uherské Hradiště – Výtečným výkonem a asistencí u vyrovnávací branky se podílel fotbalista Štěpán Koreš na remíze Zlína 1:1 na Slovácku. Bodu si v prestižním derby cenil, ale zároveň hned věděl, že mužstvo nadále čeká těžká šichta. „Olomouc vyhrála, to nejsem rád. Tak teď prostě odehrajeme zápas jara s Příbramí. Bude mít ještě větší význam než se Slováckem," přiznal 27letý záložník.

Juraj Chvátal a Štěpán Koreš. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Na základě vítězství Hanáků s Jabloncem se náskok ševců na záchranu zmenšil tři kola před koncem na pět bodů (v tabulce oficiálně čtyři body, ale Zlín má s Olomoucí lepší vzájemnou bilanci). Jeho zhubnutí o ještě jeden bod odmítl v 84. minutě derby střídající Dame Diop. Třiadvacetiletý senegalský útočník si schoval premiérovou trefu za Zlín na správný čas. Velkou zásluhu na brance měl ale Štěpán Koreš, který mu poslal míč na zlatém podnose. „Věřil jsem, že šanci promění. Na tréninku góly hodně dává, má dobré zakončení," poznamenal.

Po zásahu do černého to ovšem vypadalo, že ji vstřelil spíše sám. Běžel rozpumpovávat fanoušky Zlína v sektoru hostů, zatímco Diop vylovil míč ze sítě a emoce nedával příliš znát. „Je to derby. Chtěli jsme jej zvládnout, získali jsme bod, takže se dá říct, že z těch dvou utkání jsme vyšli jako vládci kraje. Fanoušci jsou tak asi spokojení a my taky," vysvětlil Koreš.

Gól přitom mohl skutečně i sám zaznamenat. Krátce po trefě Francise Koneho se po hrubé chybě Juraje Chvátala ocitl sám před Hečou, chytrý lob ovšem skončil jen na břevně. „Už když jsem kopl, tak jsem cítil, že to asi bude moc," líčil fyzicky i technicky zdatný fotbalista, který kvitoval konečný výsledek. „Bod je spravedlivý. Slovácko mělo šance a my také," sdělil.

Následně souhlasil s novináři, že na podzim na Letné mělo derby větší náboj a našel důvod proč. „Bylo to teď mdlé. Fotbal utrpěl tím, že se hrálo od tří. Večer by to bylo lepší, to se líp dýchá a běhá," řekl Koreš.

Se spoluhráči teď bude v závěrečných třech kolech první ligy bojovat o záchranu. A jestli zůstane na zlínské lodi i poté, to je zatím nejasné. Ve Fastavu je na hostování ze Slavie Praha. „Moje budoucnost se řeší a uvidíme," prohodil jen stroze rodák z Písku.