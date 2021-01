„Hlavním důvodem je neutěšená epidemiologická situace. V současných stupních PES to hned tak nepůjde. Vedení FAČR nyní hledá možnosti, jak uspořádat valné hromady jinak než prezenčně, ale moc jich nebude. Vzhledem k neutěšené epidemiologické situaci příliš nevěřím, že by se valné hromady u nás uskutečnily v nově stanovených termínech. Můj reálný odhad je, že okresní proběhnou nejdříve na přelomu března a dubna,“ přiznal předseda OFS a KFS Zlín Pavel Brímus.

Původně se měla valná hromada Zlínského KFS konat v polovině března, výkonný výbor ji však před týdnem na svém on-line zasedání posunul na konec března.

„Volby do krajského svazu mohou přijít na řadu až poté, co proběhnou v okresech. Pokud bychom museli opět posouvat termín, bylo by to až na květen, neboť dle platných stanov musí k vyhlášení termínu dojít minimálně osm týdnů předem,“ upřesnil Brímus s tím, že vedení KFS ještě ani nevyhlásilo možnost navrhovat kandidáty. „Učiníme tak včas, až budeme vědět, že volby opravdu reálně proběhnou,“ doplnil 59letý funkcionář.

Coby šéf kopané v okrese Zlín naopak již má návrhy kandidátů pro volbu do všech orgánů uzavřené.

„Na posledním zasedání výkonného výboru se rozhodlo, že prodlužovat termín podání návrhů nebudeme,“ řekl Brímus s tím, že novým termínem volební valné hromady je 15. únor 2021.

„Na stole mám osm návrhů, mezi kterými nechybí ani má kandidátka stejně jako většiny členů současného výkonného výboru. Získat nové tváře je velmi složité,“ potvrdil zkušený funkcionář, jenž v čele okresního svazu působí od roku 2004. „Rozhodně na svém předsednictví nelpím, ale pořád cítím, že mohu pro okresní fotbal hodně udělat. Rozdělaných věcí zde mám dost, zejména směrem k práci s mládeží. V neposlední řadě se stejně intenzivně musíme věnovat náboru rozhodčích, kde i díky Laďovi Goňovi si vedeme výborně a podařilo se nám získat mnoho mladých tváří,“ těší Brímuse.