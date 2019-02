Zlín – Řízná moravská bitva v 6. kole první fotbalové ligy mezi Zlínem a Brnem spěla k míru. V 91. minutě však vystoupil z domácí řady kapitán Železník a brankou z penalty zařídil odchod Zbrojovky z hracího pole s prázdnou. Po jeho dvou gólech ševci vyhráli 2:1 a potřetí na Letné slavili zisk tří bodů.

„Bylo to bláznivé utkání. Dělali jsme spoustu chyb v defenzivě i ve středu pole a učinili jsme spoustu ztrát míče. Soupeř mohl duel přelomit i na svou stranu, ale nakonec jsme jej k sobě přiklonili my," oddechl si trenér Fastavu Bohumil Páník.

Rozhodující moment zápasu, kdy sudí Kocourek odpískal v nastaveném čase penaltu po ruce Freliha, viděl jednoznačně.

„Byl to nástřel před bránu (centroval Vukadinovič – pozn. red.), do kterého šel hráč ve skluzu, přitom měl ruku nahoře a míč ji trefil. Podle mě jasný pokutový kop," líčil 58letý kouč. Naopak trenér Brna Václav Kotal situaci nedokázal posoudit.

„Z lavičky hostů to nevidíte. Penaltu si musí zodpovědět rozhodčí," uvedl.

Po proměněné penaltě Železníka a jeho páté trefě v sezoně vypuklo na stadionu nefalšované veselí, nicméně domácí lodivod věděl, že tentokrát jeho mužstvo mělo mezery ve hře.

„Vyložených šancí jsme asi měli víc, to si ještě ověříme u videa. Ale směrem dozadu to pro nás bylo trochu nevydařené utkání, protože soupeř si vytvořil nepříjemné situace, ze kterých mohl dát góly," sdělil Páník.

„Chyby byly způsobené jednak přestávkou, mistrovský duel nelze nahradit, a pak také to složení mužstva bylo tentokrát trochu jiné (nastoupili Motal a Bartolomeu – pozn. red.). Spíš je to však o hlavě a o koncentraci, hráči se musí dostat opět do ligového režimu a polepšit se hlavně v zodpovědnosti v defenzivní hře. Také nám chyběl Janíček, který umí číst hru, rozbíjí útoky soupeře a pohybuje se ve správném prostoru," dodal zlínský trenér.

Z nezáživné první půlhodinky utkání se vymykla 13. minuta, kdy Poznar sebral míč Frelihovi, krásně jej zprava předložil Železníkovi a ten střelou pod břevna v této chvíli potvrdil pověst kanonýra – 1:0.

Hosté se začali probírat na prahu 30. minuty, kdy měl hned tutovku Michal Škoda, z pěti metrů ovšem netrefil bránu.

Trestat mohl opět Železník, jenže sólo zakončil obstřelem vedle Doležalovy brány. Ve 41. minutě zahrozil Pašek, ale ani on neodčaroval kouzlo Holého na Letné.

Postupem času se hráči na hřišti začali vzájemně handrkovat, ale přicházely i šance. Na začátku 60. minuty mohli ševci zasadit Zbrojovce druhý direkt, jenže osamocený Poznar si nadvakrát neporadil s tisíciprocentní šancí, a vzápětí Železník schovával podruhé hlavu do dlaní, když si nevšiml zcela volného Bartolomea a střílel nepřesně.

Neproměněné šance domácí mrzely v 69. minutě, kdy po rohu vyrovnal Chrien – 1:1. Vstřelil Holému gól ve Zlíně po 249 minutách.

Za dvě minuty mohli ševci zase vést, ovšem hlavička Živuliče po excelentní standardce skončila jen na tyči. Utkání zůstalo otevřené a štěstí se nakonec přiklonilo k fotbalistům ve žlutých dresech.

Na obdržený gól v nastaveném čase se snažil ještě zareagovat hostující špílmachr Zavadil, toho však podruhé v zápase z přímého kopu skvěle vychytal Holý.

„Pořád věříte, že uspějete. Ale hlavně jde o to, že jsme v 91. minutě zbytečně ztratili míč na útočné polovině. Kluci jsou mladí, nechci je kritizovat, nicméně při trošku chytrosti bychom situaci zvládli jinak. Vytvořili přihrávku či získali aut. Zkazili jsme přečíslení a z protiútoku se zrodila penalta. Tak to je, je to fotbal," zhodnotil pro svůj tým nevydařený závěr brněnský Kotal.

Fotbalisté Zlína získali svůj už 12. bod a po 6. kole budou figurovat na třetím místě v tabulce Synot ligy.

ZLÍN – BRNO 2:1 (1:0)

Branky: 13. a 90.+1 z pen. Železník – 69. Chrien. Rozhodčí: Kocourek – Pospíšil, Kubr. ŽK: Železník, Hájek, Živulič – Keresteš, Frelih, Řezníček. Diváci: 4568.

Zlín: Holý – Pazdera, Jugas, Hájek, Matějov (61. V. Vukadinovič) – Bartolomeu, Motal (65. Holík), Živulič, Koreš – Železník (90.+2 Malý), Poznar. Trenér: B. Páník.

Brno: Martin Doležal II. – P. Buchta, Frelih, Košťál, Keresteš – Chrien (90.+1 Malík), R. Buchta – Pašek (59. Brigant), Zavadil, Michal Škoda – Řezníček (83. Moukanza). Trenér: V. Kotal.