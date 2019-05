„Byla to velká škoda. Hostující hráč mě přehodil obloučkem. Kdybychom konec utkání zvládli a postoupili, mohli jsme narazit i na Real Madrid,“ uvědomuje si jedna z legend Fastavu.

I když ševci přes slavný Eindhoven v roce 1972 nakonec neprošli, šlo pro Hastíka i zbytek moravského týmu o vrchol kariéry. „Byla to můj největší zážitek,“ přitakává souhlasně někdejší vynikající gólman.

V paměti má hlavně zápas v Holandsku. „Bylo to pro nás něco neskutečného. Vyprodaný stadion, lidí jako smetí. Proti nám stálo špičkové mužstvo s několika reprezentanty v čele s brankářem Janem van Beverenem a několika Belgičany,“ vybavuje si.

Nevšední zážitek si protáhl i po utkání na recepci. „Při večeři nám ze záznamu pouštěli celý zápas. Pro nás to bylo něco nevídaného,“ líčí Hastík, kterému pak jeden z tamních reportérů poslal na Moravu obálku s fotkami.

Domů si z exkurze ve firmě Philips přivezl holicí strojek. „Který se u nás tehdy nedal ani koupit,“ usmívá se.

Ještě předtím se zlínští fotbalisté podívali do Dublinu, přes který po výsledcích 2:1 a 2:2 přešli do druhého kola. Do Evropy se ševci dostali díky nečekanému triumfu v domácím poháru. Bekeského parta tehdy ve finále zdolala favorizovaný Slovan Bratislava na pokutové kopy. Odvetu chytal Jurásek, Hastík byl mezi náhradníky. „V mé první sezoně ve Zlíně jsme se střídali. Tonda byl starší, chytal o něco víc, ale měli jsme spolu dobrý vztah,“ říká Hastík.

Po odchodu parťáka Juráska do Frýdku-Místku se stal jedničkou, než přišlo zranění kolena, které oporu vyřadilo. Chytat začal Alois Máčala.

Zatímco v první sezoně se ševci zachránili, o rok později už sestoupili do druhé ligy. Spolehlivý brankář v klubu zůstal i po reorganizaci soutěží a pádu do třetí nejvyšší soutěže. „Celkem jsem ve Zlíně jako brankář strávil devět let,“ hlásí hrdě.

Rodák z Babic přišel do Baťova města v roce 1969. „Byla to pro mě priorita. Nabídka se nedala odmítnout, protože Zlín postoupil do první ligy,“ připomíná.

Společně s mladým gólem přišli do Zlína Nehoda, Zavadil a Malic. V kabině vládli mazáci Juran, Krajča nebo Klimeš. „Tehdy ale žádný problém nebyl. I když byl samozřejmě velký rozdíl hrát divizi a nejvyšší soutěž,“ říká.

Hastík velice dobře vycházel nejen se spoluhráči, ale také s úspěšným koučem Matějem Bekeským. „Byl to velmi dobrý trenér, který se zasloužil o postup do první ligy. Pak ligu zachránil, ale v dalším roce se něco stalo a Bekeského vystřídal kolega Šubrt z Ostravy, se kterým se spadlo,“ líčí.

Zároveň poukazuje na to, že tehdy žádní trenéři brankářů nebyli. „Vždyť Bekeský neměl ani asistenta,“ poukazuje.

Před příchodem do Zlína spolehlivý gólman působil v rodných Babicích. V mateřském klubu ještě jako sedmnáctiletý nakoukl do mužů. Před Zlínem chytal dorosteneckou ligu v Jiskře Otrokovice, kam se vrátil také po vojně, kterou strávil v Dukle Brno. „Narukoval jsem sice do Tábora, ale skončil jsem v Brně a chytal krajský přebor. Byla tam dobrá parta výborných fotbalistů, jako byli Coufal, Dubec, Kříž, Rambousek a další,“ uvedl Hastík.

Vojnu prožil ve Vojenské nemocnici v Brně, kde pracoval. Mnohem radši byl ale na hřišti. Po devíti letech ve Zlíně se přesunul do Vsetína, kde vydržel tři sezony. „Ve Zlíně už jsem se necítil tolik potřebný, tak jsem kývl na nabídku a šel do Zbrojovky. I když oba týmy hrály v první sezoně stejnou soutěž, žádná velká rivalita nebyla,“ tvrdí.

Zatímco derby ve Vsetíně skončilo výhrou domácích 1:0, v odvetě se po stejném výsledku radovali Zlínští. „Ve Vsetíně byli velmi dobří hráči v čele s bratry Kučerňáky, Pospíšilem, Řezáčem a dalšími. Měl jsem se tam dobře. I když to nebylo úplně jednoduché, protože jsem vždycky vyjel brzy ráno a na čtyři hodiny šel pracovat do Zbrojovky. A vždycky po tréninku se večer vracel autobusem domů,“ vypráví.

Z Valašska se pak Hastík ještě jednou vrátil do Otrokovic. Z Jiskry se potom přesunul do Trnavy, kde v necelých třiačtyřiceti letech ukončil aktivní brankářskou kariéru a stal se trenérem gólmanů.

Nejprve ve Zlíně vypomáhal Petru Uličnému a Miroslavu Poláškovi, později spolupracoval s Jozefem Adamcem. Po příchodu Wernera Ličky ale musel skončit, neboť známý odborník si s sebou z Ostravy přivedl Michalíka.

Později Hastík přešel k ligovému dorostu, kde pomáhal Igoru Štefankovi a Františku Žůrkovi. „Za ty dva roky nám rukama prošli Holeňák, Tesařík, Somberg, Hubáček, Miroslav Ondrůšek, Križko z Brumova a spousta dalších šikovných kluků, kteří potom hráli první nebo druhou ligu,“ chlubí se.

Díky práci u zlínského dorostu se Hastík dostal do tréninkového střediska AC Milán, na turnaj do Holandska a dalších evropských zemí. Po dvou letech ale u mládeže skončil a po štacích u mužů Otrokovic, Trnavy a v Prštném trenérskou kariéru ukončil. „Chtěl jsem u fotbalu něco dělat, ale nějak se to zvrtlo, tak jsem odešed do Svitu a v továrně začal dělat řemeslo,“ říká.

Hastík se vyučil instalatérem, ale jako brankář do práce nechodil. „Ani jsem nemohl, protože jsme trénovali dvakrát denně. Byli jsme ale vedení jako zaměstnanci a pobírali plat. Podle výkonů a výsledků pak měli prémie. Ale žádné závratné částky to nebyly,“ usmívá se.

„Teď jsou podmínky daleko lepší, ale já si nestěžuji. Dostal jsem se do Rumunska. Byl jsem v Polsku, NDR, ve Francii, Itálii nebo Holandsku,“ říká.

Milovaný sport nedělal pro peníze, ale stejně jako většina jeho vrstevníků z lásky. Brankářem chtěl být od dětství. „Už jako malý kluk jsem si stoupl do branky a chytal balony,“ říká. „Tehdy jsme hráli v létě fotbal a v zimě hokej na rybníku. Nic jiného tehdy nebylo,“ vypráví.

Jako nadaný žák chytal na škváře bez rukavic, které si pořídil až v mužích. Dříve k sehnání nebyly. Domů se po trénincích a zápasech vracel špinavý a odřený, ale mezi třemi tyčemi vydržel až téměř do třiačtyřiceti let. „Za tu dobu se fotbal a pravidla změnily. Dřív se mohla chytnout malá domů, s míčem si chvíli prohrát. Nyní jsou brankáři spíše posledním stoperem a vypomáhají obraně,“ srovnává.

Hastík nikdy neměl problémy s centrovanými míči, rád vykopával balon halfvolejem. „Učil jsem se to ale dlouho,“ přiznává s úsměvem. „Bylo to však přesnější a účinnější. Útočník si balon zpracoval a mohl s ním dál hrát. Teď když dostane balon z nebe, neví, co s ním má dělat,“ přidává.

Když začínal, v lize chytali legendární gólmani v čele s Ivo Viktorem, Švajlenem, Flašarem nebo Sedláčkem. „ Tehdy se neodcházelo do zahraničí ani se téměř nepřestupovalo,“ připomíná. „Buď vás sami vyhodili, nebo dobrovolně uvolnili. Nic jiného neexistovalo,“ tvrdí.

I když je nyní jiná doba, na fotbal nezanevřel a na Letnou chodí pravidelně. „Od vedení jsme dostali permanentky, takže chodím na každý domácí zápas,“ říká jedna z výrazných osobností zlínského fotbalu, která byla rovněž na slavnostním galavečeru zlínského klubu u příležitosti výročí sta let od založení fotbalu v Baťově městě zaslouženě odměněna. „Samozřejmě si toho považuji. Ve Zlíně jsem strávil devět let jako hráč a později jsem tam působil i jako trenér,“ říká.

Podle Hastíka je současné umístění uprostřed tabulky pro Fastav strop. „Za poslední roky odešlo sedm, osm kvalitních hráčů, což musí být znát. Jak ale říká majitel Červenka, všechno je to věcí ekonomiky a peněz. Zaplaťpánbůh, že je Zlín tam, kde je,“ uvedl.

Ze současných brankářů nejvíce obdivuje Petra Čecha, pečlivě však sleduje výkony Slováka Dúbravky a i českých reprezentačních gólmanů Vaclíka, Koubka nebo Pavlenky. „Brankář je specifický post. Každý to má vždycky velice těžké, protože udělá jednu chybu a všichni na něho plivou. Přitom třeba předtím vychytal spoustu zápasů,“ prohlásil.

Jenom fotbalem ale spokojený jednasedmdesátiletý důchodce nežije. Hastík každý víkend tráví společně s manželkou na chalupě v rodných Babicích. Vášnivý rybář, jehož největším úlovkem je candát dlouhý 81 centimetrů, chytá na Baťově kanálu, řece Moravě nebo jejích slepých ramenech. „Jsem rád, že rybaření chytlo i vnuka Prokopa, který si udělal dětské zkoušky a nyní chodíme k vodě spolu,“ těší hrdého dědu, který se baví i prací na zahradě. „Trávník je mi asi souzený,“ dodal se smíchem Hastík.

VÁCLAV HASTÍK

Narodil se 21. října 1947 v Babicích. Právě zde dělal také první fotbalové kroky, respektive jako brankář chytal první míče. Už v 17 letech chytal za muže, pak přestoupil do Otrokovic a následně zamířil do Gottwaldova, kde strávil většinu kariéry mezi dospělými a slavil největší úspěchy.

V letech 1969 až 1971 hájil bránu v Československé lize, v roce 1970 se podílel na triumfu v Československém poháru a v Poháru vítězů pohárů zažil dva zápasy proti slavnému nizozemskému klubu PSV Eindhoven.

Po působení v Gottwaldově chytal ještě tři roky ve Zbrojovce Vsetín, dva roky v Otrokovicích a stejně dlouhé období strávil v Trnavě u Zlína. V civilu byl pak zaměstnancem Svitu, pracoval jako instalatér.

Vyzkoušel si ale také trenérskou židli a v letech 1993 až 1995 byl asistentem hlavního kouče u ligového týmu FC Svit Zlín. Dnes jste stále fanouškem a návštěvníkem zlínského klubu.