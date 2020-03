Z archivu: Schick, Jankto nebo Sadílek na Baťově školili o rok starší ševce

Je tomu už šest let, co se na umělé trávě v Otrokovicích na umělé trávě SK Baťov 1930 v rámci přípravy utkala česká fotbalová reprezentace do osmnácti let a starší dorost Fastavu Zlín U19. Svěřenci trenéra Miroslava Soukupa, mezi které patřil i současní hráči národního týmu Patrik Schick nebo Jakub Jankto, zdolali o rok starší ševce 3:0.

Česká fotbalová reprezentace do osmnácti let v březnu roku 20014 porazila na Baťově starší dorost Fastavu Zlín 3:0. | Foto: Jan Zahnaš