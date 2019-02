Žďár nad Sázavou – Nevzdali se! Fotbalisté Viktorie Otrokovice byli v prvním podzimním duelu divize D dvakrát na lopatkách. Nesložili ale zbraně, naopak rozpoutali kanonádu a čtyřmi přesnými zásahy otočili téměř prohranou bitvu. Tři z nich vtěsnali do pěti minut.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – VIKTORIA OTROKOVICE 3:4 (2:0)

Když ve 38. minutě domácí zvýšili na 2:0, s Viktorií to vypadalo zle. Ovšem po přestávce začala úřadovat. „Dali jsme se dohromady. Začali jsme hrát. Žďár ale hrál dobře, vytvořil si převahu,“ přiznal kouč vítězů Jaroslav Matějíček.

Přestože v 50. minutě Zálešák snížil, o tři minuty později protivník zasadil třetí úder. Hosté se nesložili a sladkou odměnou jim byly tři góly v rozmezí 77 a 82. minuty. Během pěti minut překonali domácího brankáře dvakrát Čermák a jednou Vančura. „Už v první půli jsme se dostávali do šancí, ale dokázali jsme je proměňovat až po změně stran po přeskupení řad. Soupeř byl nepříjemný, kluci se ale nevzdali a s porážkou se nesmířili. Chtěl bych jim poděkovat,“ vysekl poklonu hlavní kouč Jaroslav Matějíček.

„Kluci si uvědomili, že se zápas nesmí zabalit ani za nepříznivého stavu. Pokud do hry dají bojovnost a nasazení výsledek se dostaví. Dnes to ve druhé půli předvedli. Věřím, že je dnešní vítězství povzbudí a výkon přenesou i do dalších zápasů,“ doufal otrokovický lodivod.

Viktoria Otrokovice: Křížek – Zábojník, Cvešper (55. Trnčák), Kraváček, Gerych – Vavruša, Vančura, Zálešák, Dujka – Čermák, Jurčík (69. Hrnčiřík). Trenér: Matějíček.