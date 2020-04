„Předčasné ukončení sezony ve světle posledních opatření vlády je logickým vyústěním situace. Popravdě všichni máme obavy, jak bude vypadat další ročník, zejména jeho první polovina,“ říká šéf krajské a okresní kopané na Zlínsku Pavel Brímus.

Fotbalová asociace ČR v úterý rozhodla o anulaci ročníku, nikdo tedy nebude sestupovat, ani postupovat.

„K nemalým změnám asi dojde, jako každý rok, kdy se některé týmy rozhodnou odhlásit nebo přeřadit do nižších soutěží. V takovém případě budeme nabízet postup na uvolněná místa dalším dle aktuálního pořadí po podzimu, v krajním případě se odehraje sezona v menším počtu účastníků,“ má jasno předseda Sportovně technické komise Zlínského KFS Stanislav Travenec.

Zástupci krajského a okresního přeboru ve Zlíně jsou přitom v případě výraznějšího uvolnění stávajících opatření připraveni pomoci klubům při pořádání přípravných zápasů.

„Bude záležet na mnoha faktorech. Situaci průběžně monitorujeme a řešíme, případnou aktivitu klubů podpoříme. Od toho tady jsme,“ zdůraznil Brímus, šéf fotbalu ve Zlínském kraji a člen nejužšího vedení FAČR, tedy jeho výkonného výboru.

„Vedení svazu je v intenzivním spojení s nejvyššími zástupci UEFA, co dva týdny jsou pořádány operativní jednání přes videokonference, kde se dozvídá aktuální informace o vývoji v celé Evropě. Pokud se objeví nové informace, jsem připraven zástupce výkonnostní kopané v regionu informovat. A to jak přes Deník, tak formou úředních zpráv,“ potvrdil Brímus.

„Každopádně se musíme smířit s tím, že kolektivní sporty, kultura a školství budou z pohledu stávajících omezujících opatření uvolňovány naposled,“ zdůraznil.

Prioritou a jedním z hlavních cílů FAČR je dohrání profesionálních soutěží, tedy první a druhé ligy. V celé pyramidě procesů je to zásadní věc.

„Od termínů zahájení a dohrání profi soutěží se budou odvíjet další kroky směrem k nové sezoně nižších soutěží. Již nyní je posunut přestupní termín a s tím související věci. Stejně tak je jisté, že losovací aktiv našeho krajského svazu neproběhne v pravidelném termínu na konci června. Všichni musíme čekat,“ nabádá k trpělivosti předseda Zlínského KFS.

Jestli začne nový fotbalový ročník na začátku srpna, je stejně nejisté, jako věštit z křišťálové koule.

„Všichni bychom rádi začali včas a děláme pro to maximum. Hlavní slovo ale má zdraví hráčů, funkcionářů, fanoušků, prostě nás všech. Jisté je, že ani podzim nebude standardní, na začátku třeba i bez diváků. Omezení a nových situací asi bude hodně, pro všechny z nás je aktuální stav nový, nikdo nedokáže říci, co, kdy a jak bude. Každopádně neustále pracujeme a reagujeme na vývoj,“ dodal Pavel Brímus.

Dovednostní soutěže pro mládež

I přes úterní rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony a anulaci všech nižších fotbalových soutěží v tuzemsku nepropadají panice ani zástupci okresních fotbalových svazů v regionu. A pokud bude mezi kluby zájem, jsou připraveni k organizaci doplňkových soutěží.

„Na prvním místě však vždy bude zdraví. Stále není jasno, kdy opadnou a zmírní se vládní opatření spojená s koronavirem,“ shodli se předsedové všech okresních svazů.

Velkou šanci na dohrání alespoň jedné soutěže, třebaže jinou formou, přitom vidí v okresním poháru.

„Zde jsme se již na podzim dostali až do semifinálové fáze. Sice nic nařizovat nebudeme, ale pokud vše půjde dobře, čtveřice nejúspěšnějších klubů bude mít zájem a bude umožněn sport ve větších skupinkách, můžeme udělit alespoň jeden pohár pro vítěze. V praxi to znamená odehrání tří zápasů ve dvou víkendech. Někdy v červnovém termínu,“ dívá se do kalendáře šéf kopané na Kroměřížsku Libor Kopčil, jenž současně ví, že vítěz právo startu v krajském poháru mít nebude.

STK OFS Kroměříž také uvažuje o možnosti dohrát mládežnické soutěže.

„Nyní nám aktuálně chybí k dohrání odvet čtyři kola. Řídící komise ale nyní vše po konzultaci s kluby probere. Přece jen děti potřebují po takové pauze delší čas na aklimatizaci,“ myslí si Kopčil.

„Všechny kluby budou moci dle situace samozřejmě alespoň hrát přípravné zápasy a dobře se nachystat na novou sezonu,“ doplnil.

Na Uherskohradišťsku si hrají s myšlenkou uspořádat doplňkové soutěže formou turnajů.

„Je to pracovní verze. Rozdělili bychom náš okres na menší území a organizátorům pomohli tím, že bychom bezplatně zajistili sudí. Dobře víme, že sport na vesnicích určuje právě fotbal, a tím bychom pomohli lidem se opět pozvolna dostat do běžného života,“ pousmál se šéf OFS Uherské Hradiště František Miko.

Na Vsetínsku pro změnu uvažují o vyplnění aktivit mládeže. „V hlavách máme seriál satelitních podniků v dovednostních disciplínách. Zde by kluby vyslali své nejlepší zástupce a ti pak na vybraných stadionech soutěžili,“ doplnil předseda OFS Vsetín Stanislav Volek. (mb)