V Bolusporu, který sídlí ve městě ležícím na dálnici spojující Istanbul s Ankarou, musí v konkurenci dalších zahraničích hráčů bojovat o místo v základní sestavě a trpělivě čekat na příležitost. Zatím toho bývalý křídelník Zlína, Jablonce či Sparty ve druhé turecké lize mnoho neodehrál. Rodák z Bělehradu nastoupil v pěti zápasech, na první gól stále čeká.

„Problém byl, že jsem celý leden musel trénovat sám, protože jsem řešil, kde budu na jaře hrát, protože Sparta se mnou nepočítala. Neabsolvoval jsem zimní přípravu s týmem a teď mi to chybí,“ cítí Vukadinović, který dál sleduje FORTUNA:LIGU i bývalé kluby, které se v pondělí utkají proti sobě v Praze na Letné.

„Komu budu fandit, si nechám pro sebe,“ usmívá se osmadvacetiletý záložník či útočník.

Jak si užíváte půlrok v Turecku? Plní nové angažmá vaše očekávání?

Zatím si pořád zvykám. Je to úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý v Česku. V Turecku je hlavně jiná mentalita. Zatím si angažmá moc neužívám. Spíš se snažím zapadnout. (úsměv) Ale co se týká podmínek a zázemí, tak to je tady na špičkové úrovni a plní mé očekávání.

Jak jste spokojený s herním vytížením? Zatím jste nastoupil pouze v pěti zápasech…

Je pravda, že herní vytížení mohlo být větší. Pár zápasů jsem sice odehrál, ale většinou jsem šel na hřiště z lavičky. Trenér sestavu hodně střídá. Problém byl, že jsem celý leden musel trénovat sám, protože jsem řešil, kde budu na jaře hrát, protože Sparta se mnou nepočítala. Neabsolvoval jsem zimní přípravu s týmem a teď mi to chybí. Hlavně jsem toho měl plnou hlavu. Nevěděl jsem, co bude, kde budu hrát. Řešilo se to do poslední chvíle, do konce přestupního termínu. Ale už tréninkové manko pomalu doháním. Je to čím dál lepší. Věřím, že ve zbytku sezony se prosadím do základní sestavy a vytíženost bude lepší.

Boluspor je v tabulce až devátý. Jaká je atmosféra v klubu? Je znát nespokojenost s výsledky a umístěním?

Samozřejmě všichni tady v klubu, nejenom trenéři, by si přáli dostat se do play-off a bojovat do posledního kola o postup do Super ligy. Předchozí dva roky se Boluspor pokaždé dostal do play-off a byl blízko postupu, což mluví o tom, že klub má velké ambice. A je to vidět třeba i na zázemí, které je opravdu na top úrovni.

Jaká je vůbec úroveň druhé turecké ligy třeba v porovnání s českou nejvyšší soutěží?

Soutěž bych nerad porovnával s českou ligou. Ale musím říct, že se se tady hraje dobrý fotbal. Jinak Turecko je daleko větší stát a mají zde daleko víc prostředků než třeba v Česku. Co jsem měl možnost vidět, tak v každém týmu působí spousta cizinců z celého světa. Jsou tady třeba hráči, kteří prošli anglickou Premier league, španělskou La ligou nebo německou Bundesligou, takže kluby mají prostředky na to, aby si mohly pořídit takové hráče. Na zápasy chodí víc diváků než v Česku. V Turecku jsou fanatici. Fotbal je pro ně náboženstvím, sport číslo jedna.

Viděl jsem, že na soupisce Bolusporu je hodně cizinců. Nechybí vám česká kabina, kamarádi, srandičky?

Naopak, já jsem moc rád, že v týmu je tolik zahraničních hráčů. Alespoň se s nimi mohu pobavit, protože domácí turečtí hráči mají s angličtinou problémy, takže jim moc nerozumím. (smích). Samozřejmě kamarádi z Česka i srandičky mi chybí.

Jak se vůbec v Turecku žije? Jaké je Bolu město?

Na hodnocení života v Turecku je ještě brzy. Jsem tady teprve dva měsíce. Bolu, kde žiji a hraji, je menší město, které má asi tři sta tisíc obyvatel. Nachází se v asijské části země a je jedním z chladnějších míst v Turecku, protože kolem jsou hory. Je tu opravdu zima, počasí je skoro stejné jako v Česku, takže žádná opalovačka. (smích)

Sledujete FORTUNA:LIGU? Co říkáte na jízdu Slavie, zlepšení Sparty a pokles Zlína?

Českou ligu samozřejmě pořád sleduji. Slavia momentálně hraje nejlepší fotbal. Udělala obrovský úspěch v Evropské lize. Postup přes Sevillu jí zvedl sebevědomí. Podle mě titul vyhraje, protože kádr má opravdu silný. Mě těší, že se Sparta zvedla a že se jí daří. Hlavní je, že zápasy zvládá výsledkově, což nám na podzim chybělo. U Zlína je to klasika na jaře. Vždycky po super podzimu přijde špatné jaro. To už je tam od doby, co postoupili do ligy. Hlavní problém vidím v tom, že vždycky po výborné podzimní části odejdou nejlepší hráči a pak je klub těžko nahrazuje. Myslím si, že to je hlavní problém Zlína na jaře.

Teď hraje Sparta ze Zlínem. Komu budete na dálku fandit? Myslíte si, že Fastav může Pražany zaskočit?

Vím, že teď hrají proti sobě. Podle mě to bude dobrý zápas. Sparta je v zápase favoritem. Doma je silná. Vrátil se Bořek Dočkal. Právě takový hráč Spartě chyběl. Je to osobnost, zkušený fotbalista. Hlavně kapitán, který dokáže kabinu srovnat. Je dobře, že se ve Spartě prosazují také mladí a talentovaní kluci. Podle mě to bude mít Zlín v Praze hodně těžké, ale výsledek nedokážu tipnut. Komu budu fandit, si nechám pro sebe. (úsměv)

Víte o tom, že zlínský fotbal letos slaví sto let?

To je pro mě novinka, vůbec jsem to nevěděl. Teď to slyším od vás poprvé. Zatím nejsem na žádnou akci pozvaný, ale je fakt, že teď to mám do Zlína trochu dál. (úsměv) Samozřejmě je to krásné výročí a jubileum. Klubu do dalších let přeji jenom to nejlepší. Hodně zdaru a úspěchů.

Už víte, co bude po sezoně?

To opravdu nevím. V Bolusporu jsem jenom na hostování. Není tam žádná opce ani dohoda mezi kluby, takže se asi po sezoně vrátím do Sparty a pak se uvidí, co dál.