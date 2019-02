Nutnou podmínkou jsou však dvě jejich vítězství, dnes na hřišti šesté Vlašimi a příští týden doma se čtvrtým Sokolovem. „Ještě v úterý jsem u hráčů cítil, že nejsou v takovém rozpoložení, jako obvykle bývají po porážce. Tentokrát prohru za dva dny nevstřebali. Od středy je to lepší a teď už se soustředíme jenom na Vlašim,“ říká zlínský kouč Ladislav Minář.

Něco jsme si řekli. Pořád je před námi ještě osm zápasů. Utkání s Ústím navíc může nazvat raritou, těžko očekávat, že podobný scénář se brzy zopakuje. Soupeři jsme hladce umožnili jít do vedení, poté jsme nedali penaltu a vzápětí pokutový kop soupeři darovali. Všechno po velkých individuálních chybách. Na mančaftu to nechalo stopy.

Asi nejviditelnější hrubku udělal před prvním gólem brankář Skácel. Bude stát opět mezi tyčemi?

Jindra si užil svoje, ale už se z toho dostal. On předtím podržel nás, teď podržíme my jeho. Navíc zdravotní stav Aleše Kořínka se moc nelepší, takže ani jinou variantu nemáme.

Každý jarní zápas hrajete v jiné sestavě. Teď vám kvůli kartám vypadl kapitán Zbožínek. Jak jsou na tom marodi?

Že je mimo do konce jara Malcharek, víme. Martin Abraham zase netrénuje jako minulý týden. Před Ústím se kousl, ale to jde udělat jednou dvakrát. Pokud to nevede k tomu, aby hráč pravidelně trénoval, tak to nemá žádnou kvalitu. Uvidíme, co Martin Vozábal, který prodělal infekční angínu. Jestli nastoupí, nechám na něm. Zásah do jeho organismu byl obrovský. Když k nim přidám ze Žižkova zraněného Švacha a Nováka, kterého jsem musel kvůli teplotě střídat v utkání s Ústím, tak nám moc zdravých záložníků nezbývá. Dokud jsme měli v útoku absenci Žůrka nebo vzadu Zbožínka s Kročou, tak jsme si s tím dokázali poradit. Když ale vypadne skoro celá středová řada ze zdravotních důvodů, tak se zadrhne motor celého mužstva.

Koho jste postrádal nejvíce?

Vozábala. Kromě toho, že umí hru usměrnit po fotbalové stránce, tak je důležitý i po charakterové směrem k mančaftu. I když každý je svým způsobem nahraditelný, někdo více, někdo méně, tak cítím, že on nám chyběl moc.

Loni na jaře jste doháněli ztrátu na záchranu, teď manko na postup. Jste ve stejné situaci?

Charakter je podobný. Musíte hrát za sebe a kalkulovat i s tím, že konkurenti někde ztratí. Jiná možnost není.

Teď se střetnete s Vlašimí, která vás na podzim v kunovickém azylu hodně trápila. Sice jste ji porazili 3:2, ale sám jste tehdy uznal, že se štěstím. V zimě přišel soupeř o dva nejlepší střelce Bálka s Kalabiškou. Klesla jeho kvalita?

Těžko říct, jestli je slabší, nebo ne. Mužstvo je jiné, odešli Kalabiška s Bálkem, kteří dali dohromady přes dvacet branek. Viděl jsem je na jaře v jednom zápase, nějaké informace máme. Vypadá to, že jsou silovější než na podzim, hrají jednodušeji, už ne tolik kombinačně.