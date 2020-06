Nejzásadnější změna léta ve fotbalové Březnici se udála na střídačce. Trenéra Milana Dostála nahradil Stanislav Vávra, který po podzimu do čtvrtého týmu I.B třídy skupiny B klubu přišel už v zimě z konkurenčních Tečovic na šestém místě. Společně měli dokončit jarní část sezony, jenže veškeré plány přerušila pandemie koronaviru.

„Určitě mě to mrzelo, ale s výchozím postavením v tabulce se pracovalo lépe, než se někde zachraňovat. Kádr je v Březnici natolik kvalitní, že ke zhoršení umístění by nedošlo, naopak se dalo něco vylepšit. Čtvrté místo je úspěchem,“ myslí si Vávra, jenž šest let hrával divizi za Napajedla.