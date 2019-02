Region – Krajský fotbalový přebor má nového lídra. Na prvním místě se usadil zkušený Provodov. Dosavadní vedoucí tým z Boršic totiž přenechal všechny body Uherskému Brodu. Na Provodov však stejně jako Morkovice a Luhačovice ztrácí pouze bod.

LUHAČOVICE – HOLEŠOV 5:2 (1:0)

Mužstva z horní poloviny tabulky dělil od sebe pouhý bod, a tak se očekával zajímavý duel. Oba celky zpočátku vyčkávaly, co předvede soupeř. Jako první se osmělili domácí a hned z toho byla branka, kterou dal v 11. minutě David Červenka. Hosté se v první půli dostali do dvou šancí, ale Hausknecht obě promarnil. I Luhačovičtí měli v samém závěru první půle dvě příležitosti, ale David a Ondřej Červenkovi s nimi dobře nenaložili. Ve druhé půli si diváci přišli na své, neboť viděli šest gólů a spoustu dalších dramatických momentů před oběma brankami. V 56. minutě potáhl míč Galuška a jeho centr dopravil do sítě David Červenka. V 65. minutě byl domácí Pešek faulován v pokutovém území a David Červenka z penalty zkompletoval hattrick. Holešovští podali sympatický výkon a v 70. minutě po kombinační akci snížil Roubalík. Hosté měli další čtyři tutovky, které však gólman Soukeník zneškodnil. V 85. minutě pak Galuška po samostatné akci zajistil domácím opět čtyřbrankový náskok, hosté zkorigovali v poslední minutě Hausknechtem.

Branky: 11., 56. a 65. z pen. D. Červenka, 85. Galuška – 70. Roubalík, 90. Hausknecht. Rozhodčí: Kozubík, 100 diváků. Luhačovice: Soukeník – Haloda, Košárek, Červenka D., Kovařík P., Červenka O., Novosad, Rejda, Pešek, Galuška, Pantálek. Střídali: Kovařík L., Hrnčiřík, Polách. Holešov: Krejčí – Bačík, Charuza, Ohlídal, Roubalík, Sumec, Uruba, Sedlařík, Hasala, Hausknecht, Münster.

MORKOVICE – VIGANTICE 3:0 (2:0)

Vigantičtí své hostitele zaskočili a hned z úvodní akce netrefil z dobré pozice míč Křiva. Ve 3. minutě udeřilo ale na druhé straně, vedoucí branku domácích dal Žourek. Další tutovku Morkovických zmařil Žourkovi vynikajícím zákrokem brankář Malina. Příležitost k navýšení náskoku měl o pár minut později Hlaváček, ale jeho střela skončila hodně vysoko a daleko. Ani Valaši v ofenzivě nezaháleli a při dvou šancích předvedl svoje umění domácí brankář Veselý. Ve 39. minutě vstřelil technickou střelou druhou branku Morkovic Majda. V samém závěru poločasu vyrazil hostující brankář Hladkého střelu jen před sebe a vzápětí ho zachránilo břevno. Ve druhé půlce si už hosté nedokázali vytvořit téměř žádnou vážnější šanci. Morkovice měly naopak spoustu šancí, ale Žourek, Hlaváček, Svoboda ani Nevřala netrefili branku. Až v 86. minutě po přihrávce od Hladkého upravil Žourek na konečných 3:0.

Branky: 3. a 86. Žourek, 39. Majda. Rozhodčí: Bronislav Konečný, 160 diváků. Morkovice: Veselý – Havlík, Rozsypal, Bleša, Svoboda – Hlaváček, Majda, Přecechtílek (46. Nevřala, 84. Zápařka), Koláček (79. Skácel), Žourek, Hladký. Vigantice: Malina – Chumchal, Kulišťák, Ondřej, Bolcek, Mohyla, Náměstek, Křiva, Kožušník, Gálik, Matůš. Střídali: Vičan, Randa.

PROVODOV – HLUK 3:0 (1:0)

Hosté jsou na hony vzdáleni formě z předchozí sezony a ani tentokrát svého soupeře mnoho nepotrápili. V první půli úpěli pod stálým tlakem Provodova a v ofenzivě si žádnou šanci nepřipravili. V 16. minutě se po rohovém kopu hlavou prosadil Hellebrand a poslal domácí do vedení. Svěřenci trenéra Raka dominovali na hrací ploše a další šance měli Hlavňovský a Burša. Stejný obraz hry přinesla i druhá půle a domácí diváci se branek dočkali v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve potrestal chybu obránců Malaník a poté vystřihl ukázkové nůžky Hellebrand.

Branky: 16. a 85. Hellebrand, 70. Malaník. Rozhodčí: Kneisl, 100 diváků. Provodov: Zámorský – Bůžek, Hellebrand, Malaník, Burša, Slončík, Gargulák, Zapletal, Chalupa, Hlavňovský, Beňo. Střídali: Hnilo, Máčala, Plišťák. Hluk: Motyčka – Říha, Zelinka, Miroš, Machala J., Masařík, Dufka, Hlaváček, Minařík, Zalubil Martin, Machala A. Střídali: Botek, Machala O., Šimčík.

VELKÉ KARLOVICE – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ B 2:4 (1:1)

Karlovičané výborně začali a v 19. minutě jim vyšla parádní akce. Maliňák vyslal do křídla Haase, který před branku předložil tutovku Vráželovi – 1:0. Potom hostující Orság předvedl zkrat, během dvou minut vyrobil dva fauly na žlutou kartu a jen díky benevolenci sudího nešel předčasně do sprch odpustit studenou vodu. Trenér jej raději ze hřiště stáhl a nasadil Badoška, což se ukázalo jako klíčový okamžik zápasu. Právě čerstvý muž na hřišti připravil pro Výmolu vyrovnání a záhy po pauze sám skóre otočil. Poté podcenil domácí brankář Sváček střelu Ondrucha a hosté rázem vedli o dva góly. Karlovice ještě stačily Mikulkou snížit, Ondruch ale dvě minuty před koncem dokonal dílo karlovické zkázy.

Branky: 19. Vrážel, 70. J. Mikula – 54. a 88. Ondruch, 38. Výmola, 49. Badošek. Rozhodčí: Šubík, 200 diváků. Velké Karlovice: Sváček – Maliňák, Davídek, Štuler, Zeť – Haas, J. Mikula, Haničák (79. Matocha), Jurajda (85. Matocha) – Škrobák, Vrážel (71. P. Mikula). Valašské Meziříčí B: Štěpán – Sekyra, P. Sovák, Škorňa, Navrátil – Kundrát, Výmola, Brachánek, Smýkal (79. Soukup) – Ondruch, Orság (22. Badošek).

KATEŘINICE – VSETÍN 2:2 (2:1)

Derby se odehrálo netradičně v pátek a kromě výborného fotbalu přineslo také jeden smutný okamžik. Po srážce s brankářem Zimkem skončil v bezvědomí vsetínský hráč Filip Hrňa a s podezřením na otřes mozku byl odvezen do nemocnice. Domácí výborně začali a již v 5. minutě šli do vedení, Sedláka z křídla prostřelil Konvičný. O dvě minuty později se ocitl sám před brankářem Sacher, ale Sedlák jeho střelu placírkou vyrazil. Ve 20. minutě se domácí zlobili na sudího Krajču, který nařídil přísný trestný kop. Ten rozehrál Pavlinec a ve skrumáži před Zimkem se nejlépe orientoval hlavou Olejník. Domácími vyrovnání neotřáslo a nadále byli lepším týmem. Ve 25. minutě udělal kličku vyběhnuvšímu brankáři Sacher a dával do prázdné branky. Domácí byli v laufu, jenže dvakrát trefili konstrukci brány, což je nakonec mrzelo. Ve druhé půlce převzal Vsetín taktovku zápasu. V 70. minutě hosté závar před Zimkem ještě nevyužili, ale o pět minut později vyrovnal po zásluze Švach.

Branky: 5. Konvičný, 35. Sacher – 20. Olejník, 75. Švach. Rozhodčí: Krajča, 150 diváků. Kateřinice: Zimek – Kudělka, J. Kuzník, Ondra – Konvičný, Cahlík, Kotrla, Sacher, Hořelka – M. Olšák, Drda. Střídal: Novosad. Vsetín: L. Sedlák – Zimek, Karlík, Olejník, Hrňa, Doležal, Pavlinec, Švach, Kašpar, Orság, O. Lukáč. Střídali: Kutěj, Chytil, Čuma.

1. VALAŠSKÝ FC – SLUŠOVICE 2:1 (1:1)

Lépe do zápasu vstoupili hosté a již v 16. minutě je poslal do vedení Elšík. Rožnované potom vrhli všechny síly do útoku a mohli vyrovnat Michalem Maléřem, který ale ve 35. minutě trefil z malého vápna tyč. Ve 40. minutě napřáhl zpoza šestnáctky Jakub Maléř a povedenou střelou k tyči vyrovnal. Úvod druhého poločasu moc šancí nenabídl. S přibývajícím časem ale domácí soupeře zatlačili a v 78. minutě se dočkali druhé branky. Rohový kop nadzvedl hlavou Michal Maléř a Drápala stál na správném místě – 2:1. Stejný hráč mohl domácí uklidnit o tři minuty později, ale v jasné šanci pálil jen do brankáře. V závěru hosté bojovali o remízu, ale domácí obrana odolala.

Branky: 40. J. Maléř, 78. Drápala – 9. Elšík. Rozhodčí: Poláček, 100 diváků. VFC: Majer – Žitník, Balejík, Poledník, Bortl (22. Bolcek) – Nečas, J. Maléř, Stavinoha, Drápala – M. Maléř, Talpa (64. Šimek). Slušovice: Juřík – Polčák, J. Foltýn, Škrabana, Zbranek, Čuřík, M. Gajdůšek, Elšík, D. Gajdůšek, Šimek, M. Foltýn.

DOLNÍ NĚMČÍ – BYSTŘICE P. H. 3:0 (1:0)

Oba celky začaly s vyčkávací taktikou. Jako první zahrozili domácí rychlým brejkem Tomáše Stojaspala, který přihrál Šmehlíkovi a ten umístěnou střelou otevřel skóre. Další průběh utkání byl jen slabým fotbalovým odvarem, hrálo se většinou mezi šestnáctkami bez vážnějšího ohrožení branky. Až ve 40. minutě se dostal do šance domácí Martin Krchňaček, který přehodil gólmana, ale míč skončil těsně mimo. Po přestávce zahodil sólo Tomáš Stojaspal, pak ale v 66. minutě utekl zadákům Bystřice a jeho přihrávku zužitkoval střídající Škařupa. Tentýž hráč pak v 77. minutě pečetil zaslouženou výhru Dolního Němčí. Hostům chyběli tři potrestaní hráči základní sestavy, což bylo znát.

Branky: Škařupa 2, Šmehlík. Rozhodčí: Doležal, 150 diváků. Dol. Němčí: Hájek – Šmehlík, Kadlček L., Zimčík, Krchňaček P., Pochylý, Bída, Stojaspal T., Stojaspal M., Krchňaček M., Jančář. Střídali: Škařupa, Tinka P., Světinský A. Bystřice p. H.: Trochta – Horák, Fiala, Zezulka, Šenovský, Šindelek, Tureček, Záhorský, Zapletal, Sadil, Kušík R. Střídali: Hošťálek, Kotas, Pálka.

BORŠICE – UHERSKÝ BROD 1:3 (0:2)

Domácím se hra v první půli nedařila, chyběl jim pohyb, vázla kombinace a z toho pramenily i chyby. Hosté vsadili na pozornou a důslednou obranu a rychlými brejky zaměstnávali obranu Boršic. Ve 13. minutě se po standardní situaci prosadil M. David a ve 21. minutě potrestal chybu domácích zadáků Josefík – 0:2. Boršice se snažily o vstřelení branky, ale když už se k šanci propracovaly, tak v bráně stál výborný Ondrůšek, který rozesmutnil Zacha s Vlčkem. Domácí se po přestávce zvedli a v 56. minutě po akci Konráda dal kontaktní gól Činčala. Radost jim ale trvala jen dvě minuty, další hrubku obrany potrestal třetím gólem Daněk. Hosté si pak ve zbylém čase zkušeně náskok pohlídali.

Branky: 56. Činčala – 13. M. David, 21. Josefík, 58. Daněk. Rozhodčí: Štěpánek, 250 diváků. Boršice: Remeš – Vojtěšek, Kopčil, Čtvrtníček, A. Brzica, Zach, Dufek M., Vlček, Hromada, Činčala, Konrád. Střídali: S. Brzica, Náplava. Uh. Brod: Ondrůšek – Kolařík, M. David, Bičan, Kudela, Masařík, Daněk, R. David, Dvořák, Josefík, Hruboš. Střídali: Uherek, Polák, Janča.

1. Provodov 7 5 1 1 19:9 16

2. Morkovice 7 5 0 2 24:13 15

3. Boršice 7 5 0 2 19:10 15

4. Luhačovice 7 5 0 2 18:11 15

5. Slušovice 7 3 2 2 7:5 11

6. 1.Valašský FC 7 3 2 2 10:9 11

7. Uherský Brod 7 3 2 2 10:10 11

8. Holešov 7 3 2 2 9:12 11

9. Valašské Meziříčí B 7 3 1 3 11:16 10

10. Dolní Němčí 7 2 2 3 8:8 8

11. Vigantice 7 2 2 3 9:13 8

12. Bystřice p. H. 7 1 3 3 12:15 6

13. Velké Karlovice 7 1 3 3 6:11 6

14. Kateřinice 7 1 3 3 9:17 6

15. Hluk 7 1 0 6 8:14 3

16. FC Vsetín 7 0 3 4 4:10 3