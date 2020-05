A taky smutné a hodně zvláštní. I takové zřejmě budou nejbližší zápasy ve FORTUNA:LIZE. I když natěšení fanoušci by po téměř třech měsících rádi vyrazili na stadion, aby podpořili své mančafty a naživo viděli oblíbené borce, kvůli přetrvávajícímu omezení musí zůstat za branami areálu a svým miláčkům fandit na dálku ve své oblíbené hospodě nebo sledovat dění doma v obýváků u televizní obrazovky či počítačového monitoru.

České nejvyšší fotbalová soutěž po dlouhé odstartuje v komorní atmosféře a bez diváků.

„Přitom fotbal se hraje hlavně kvůli lidem, aby se pobavili. Sport není jenom o tom, že si jdeme zakopat,“ připomíná stoper Fastavu Petr Buchta.

„My jsme rádi, když nám diváci fandí. Pochválí nás, když při nás stojí, i když se nám nedaří. Je to spojená nádoba. Určitě není dobře, že se liga hraje bez fanoušků. Snad se to časem zlepší a lidé se na stadiony dostanou,“ doufá spolehlivý zadák.

Od tohoto týdne se mohou konat sportovní akce pro 300 osob, ani tento počet ale v drtivé většině fanoušky do hledišť nedostane; kluby totiž plánují doplnit kvótu převážně partnery a sponzory.

Někteří příznivci by se mohli vrátit na stadiony až při dalším uvolnění vládních opatření - od 8. června bude moci být v areálu 500 lidí a od 22. června pak 1000 osob.

Představitelé Fastavu i konkurenčního Slovácka nyní řeší, jak se situací naloží. „Hledáme cestu a řešíme, jak uspokojit nejenom partnery klubu, ale i fanoušky,“ uvedl generální sekretář Zlína Lukáš Pantálek.

Jasno nemají ani u sousedů v Uherském Hradišti.

„Přemýšlíme, co bychom lidem nabídli. Je to ale složité,“ přiznává tiskový mluvčí 1. FC Slovácko Marek Jurák.

„Hlavně čekáme na rozvolnění opatření. Momentálně nic pro fanoušky připraveného nemáme. Stejně bychom za dané situace, která se mění každým dnem, všechny neuspokojili,“ uvědomuje si.

Rvát se o výhru a důležité body bez diváků se ale nikomu moc nechce.

„Už jsem hrál před prázdným stadionem a musím říct, že to je do jisté míry o ničem, protože dáte branku a nemáte to pořádně s kým oslavit. Chybí tam emoce diváků, se kterými se můžete z branky radovat. Takto si po brance jen plácnete a jdete na půlku,“ líčí záložník Slovácka Milan Petržela.

„Zápasy budou v tomto směru trošičku smutné, i tak se ale na ně těšíme,“ přidává.

Nejen sektor B3, který vytváří na Městském stadionu Miroslava Valenty tradičně bouřlivou atmosféru, ale i ostatní věrní příznivci, bude chybět také dalšímu bývalému reprezentantovi Michalu Kadlecovi.

„V Hradišti jsou fanoušci výborní, ale nic s tím neuděláme, je to nařízení vyšší moci, které musíme akceptovat,“ prohlásil někdejší hráč Sparty, Leverkusenu či Fenerbahce.

Kadlec zároveň připomíná, že na prázdném stadionu je všechno slyšet.

„O to víc se musíte na hru soustředit. Podle mě v těchto zápasech odpadá i trošku výhoda domácího prostředí. Když se dostanete do tlaku, tak vás fanoušci ženou, to doma nebude,“ myslí si opora Slovácka.

Podle Slováka Marka Hlinky budou následující duely hlavně o hlavě. „Když se s tím dokážeme vypořádat, můžeme mít oproti jiným týmům i výhodu,“ věří zlínský univerzál.

Komu bude ticho svědčit, napoví už nejbližší souboje. Bez fanoušků to však nebude nikdy ono.