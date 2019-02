Zlín – Fotbaloví ševci v první třetině nejvyšší české soutěže roztrhali papírové prognózy. Dokázali se rovnocenně začlenit mezi mnohem ostřílenejší kluby a se čtrnácti body zaujímají 9. místo. Deník našel pět důvodů, proč nováček první ligy úspěšně odstartoval, své postřehy pak přidal bývalý trenér Zlína Pavel Hoftych.

Fastav Zlín. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Karásek

1. Palebné útočné duo Železník, Poznar

Nejvyšší česká fotbalová liga jim léta unikala. Teď se jí konečně dočkali a v plné kráse ukazují, jak kvalitní jsou hráči. Útočníci Lukáš Železník a Tomáš Poznar vstřelili deset ze třinácti branek Zlína a pomohli mu tím k důležitým bodům. Pětadvacetiletý Železník rozhodl domácí duely s Jihlavou a Brnem, celkem pak skóroval sedmkrát a je na 3. – 6. místě v tabulce kanonýrů. O dva roky starší Poznar popravil dvěma trefami Baník a gólem přispěl k remíze s Jabloncem. „Železníka jsem měl v přípravě už v roce 2007, stejně tak třeba Pazderu, to je už osm let. Hráči si prošli náročnou etapou druhé ligy a osobního vývoje a dnes se dočkali za svou práci odměny. Hrají ligu a mají respekt u soupeřů. Oba útočníci si zasluhují pozitiva za své výkony," poznamenal bývalý trenér Zlína Pavel Hoftych. Při jejich formě je velmi pravděpodobné, že už v zimě mohou být na trhu žhavým zbožím, ale zkušený kouč hlavně nabádá: „Musí si vážit toho, co dokázali a pokračovat pořád stejně. Pak se dočkají třeba i zvučnějších angažmá. Je to vždycky nabídka – poptávka. Jak znám majitele (Zdeněk Červenka – pozn. red.), tak lacino případně prodávat nebude," usmál se.

2. Preciznost trenéra Páníka

Kdyby se hráči scházeli v týdnu sami na tréninku a pak si šli zahrát ligový zápas, nějak by si poradili. Pod 58letým psychologem a precizním odborníkem Bohumilem Páníkem jsou ale skvěle připravení a v první třetině soutěže byli zcela konkurenceschopní. V posledním utkání dokonce i špičkové Plzni. „Bob jen kvůli tomu, že dlouho pracoval u mládeže, nemá u nás jméno mezi špičkou. Ale je to dostatečně zkušený frajer, který ví, co mužstvo potřebuje. Celý realizační tým ve Zlíně má obrovskou zásluhu na výsledcích. Zkušenost Boba je výborně kombinovaná s energií bývalých hráčů Broni Červenky, Oty Nováka či Honzy Jelínka," podotkl Hoftych, který vidí jasnou herní tvář ševců. „Tým je výborně organizovaný, rychle přechází do útoku a při centrech je hodně hráčů v šestnáctce. Účinná je také hra na dva útočníky, ale celé mužstvo pracuje skvěle takticky," upřesnil 48letý trenér.

3. Vhodné posílení kádru

Posilování mužstva během letní přípravy působilo rozpačitě, dnes je to však na jedničku pro sportovní úsek klubu. Příchozí hráči charakterově i herně výborně zapadli do týmu a až na Jordana a Vukadinoviče, který se ještě sžívá s mužstvem, se stali důležitou součástí základní sestavy. „Zlín vsadil i na kluky, kteří delší dobu nebo vůbec ligu nehráli, přesto přinesli nadstavbu. Šanci uchopili Koreš i Holý, skvěle pokračuje dnes už ostřílený Jugas a Janíček nechá na hřišti vždy kus sám sebe. Je to rozdíl proti Olomouci, která přivedla velká jména, ale s chybějící pokorou. Nejsem přesvědčený, že by hráči typu Halenára byli pro Zlín tím pravým ořechovým," přiznal renomovaný kouč Pavel Hoftych.

4. Pracovitost a nadšení mužstva

Vidíte to na každém pohybu všech jednotlivců. Ti borci jsou nadšení, že běhají na prvoligovém pažitu, nesmírně si toho váží a dřou do úmoru. Tento elán v kombinaci s pracovitostí a dobrými charaktery hráčů, kterým nechybí pokora, pomohly ševcům výborně odstartovat soutěž. „Týmy jako Zlín by bez těchto vlastností nikdy neměly šanci uspět. Vypíchl bych je na Štěpánu Korešovi, který byl zpočátku ve Slavii výborný, ale pak zaznamenal obrovský pokles výkonnosti, vypadalo to, že se propadne do průměru, ale teď zase podává skvělé výkony. Je symbolem pokory a oddanosti celé kabiny," uvedl Hoftych.

5. Využití losu v úvodu sezony

Fotbalistům Zlína v úvodních šesti kolech stáli v cestě čtyři soupeři, přes které vedla cesta k bodům. Fantastické pro ně bylo, že na Bohemians a doma s Jihlavou, Ostravou a Brnem uspěli stoprocentně. Usadili se v horní polovině, nabrali sebevědomí, a byť v dalších čtyřech duelech uhráli jen dva body, jsou za remízu v Olomouci a s Jabloncem velmi cenné. Nyní jsou ševci po třetině první ligy se 14 body devátí, což je stále pěkná pozice. „U Zlína byl po přípravě velký otazník, ale start se mu úžasně vydařil. Dostal se do pohody a i větším klubům pak dělal problémy. I teď v Plzni bylo vidět, že respekt soupeře k týmu je úplně jiný než na začátku. Vystoupení Zlína je zatím mimořádné, klobouk dolů. Byl jasný outsider, i já jej pasoval do boje o přežití, ale uhrál velký počet bodů. V klubu můžou být maximálně spokojení," pronesl Pavel Hoftych.