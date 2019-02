Varnsdorf – Po šesti zápasech zůstali fotbalisté Zlína bez bodového zisku. V předposledním kole Fotbalové národní ligy prohrál Fastav ve Varnsdorfu po dvou individuálních chybách.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

VARNSDORF – FASTAV ZLÍN 2:1 (2:0)

První nebezpečnou střelu vyslal v 8. minutě hostující Jordan, ale gólman Porcal si s jeho pokusem poradil. O tři minuty později zakončil rychlý protiútok domácích přesnou hlavičkou Daníček a poprvé v utkání zlínský brankář Dostál kapituloval.

Ani inkasovaný gól aktivitu Zlína nezastavil. Železníkově střele chyběly centimetry a Pazderovu dělovku domácí gólman jen s velkými obtížemi vyrazil. Druhý gól ještě do přestávky padl, ale znovu do zlínské branky. Mikinič namířil přesně k tyči a Dostál byl bez šance. V závěru poločasu byl blízko kontaktnímu gólu Hubáček. Jeho trestný kop už mířil do branky, ale nakonec ho stihl vyhlavičkovat z brankové čáry Zbrožek.

„Při prvním gólu nechal Hájek zbytečně odcentrovat hráče a při druhém nechal Železník v malém vápně svému hráči hodně prostoru. Byli to individuální chyby, kterými jsme nabídli domácím dvoubrankový náskok," zlobil se po první půli trenér Zlína Martin Pulpit.

Deset minut po přestávce se Zlín dočkal, když se poprvé v sezoně mohl radovat z gólu Bartolomeu. V 63. minutě nedokázal varnsdorfský kapitán Kotiš proměnit pokutový kop, a dal tím hostům šanci na vyrovnání. V 68. minutě domácí podržel brankář Porcal při hlavičce Červenky. V dalších minutách domácí obrana jen s velkými obtížemi odvracela tlak Zlína. Nejblíže k vyrovnání byl Malcharek, ale jeho střela minula branku.

„Dokázali jsme především ve druhém poločase navázat na výkony z minulých utkání. Po celý zápas jsme byli lepším celkem. Bohužel jsme se dopustili dvou individuálních chyb v prvním poločase, kdy jsme zbytečně inkasovali a pak jsme ten výsledek honili. Minimálně na remízu jsme dnes měli. Doufám, že se ve středu rozloučíme s fanoušky domácím vítězství," dodal trenér Martin Pulpit.

Branky: 11. Daníček, 32. Mikinič – 55. Bartolomeu. Rozhodčí: Adámková – Pochylý, Gallo. ŽK: Cana, Porcal – Malý, Železník, Pazdera, Matějov. Diváci: 483. Zlín: Dostál – Malý, Hubáček, Hájek, Pazdera, Bartolomeu – Salachna, Motal (69. Matějov) – Jordan (61. Červenka), Železník, Malcharek (73. Kroča). Trenér: Martin Pulpit.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Ústí nad Labem – Pardubice 0:1 (0:0), 72. Klátil, Most – Bohemians Praha 2:0 (1:0), 41. Surynek, 51. Jan Procházka, Sokolov – Karviná 1:3 (0:0), 65. Hofmann – 73. Fiala, 83. Holek, 90. Puchel, Žižkov – Táborsko 0:2 (0:0), 50. Javorek, 74. Strnad, Frýdek-Místek – Vlašim 0:2 (0:0), 62. a 80. Sus, Hradec Králové – Vltavín 2:0 (1:0), 17. Dvořák z pen., 77. Malinský, České Budějovice – Třinec 3:0 (2:0), 4. a 71. Machovec, 19. Kalod,

1. České Budějovice 29 18 5 6 51:20 59

2. Táborsko 29 17 8 4 46:21 59

3. Hradec Králové 29 17 7 5 53:27 58

4. Žižkov 29 14 5 10 39:29 47

5. Sokolov 29 13 7 9 33:32 46

6. Varnsdorf 29 12 8 9 40:30 44

7. Karviná 29 12 6 11 43:37 42

8. Ústí nad Labem 29 13 3 13 38:37 42

9. Pardubice 29 10 7 12 32:31 37

10. Třinec 29 10 6 13 36:44 36

11. Vlašim 29 11 3 15 29:42 36

12. Frýdek-Místek 29 8 10 11 32:33 34

13. Zlín 29 9 7 13 28:30 34

14. Most 29 9 7 13 30:46 34

15. Vltavín 29 4 7 18 25:54 19

16. Bohemians Praha 29 5 4 20 23:65 19