Ani parádní trefa Viléma Gettlera z poloviny hřiště zlínské fotbalové juniorce k výhře nestačila. Béčko Fastavu po úterní remíze s lotyšským týmem FK Jelgava hrálo nerozhodně i v sobotu proti rezervě Zbrojovky Brno, rušný duel skončil na umělé trávě v Řečkovicích 2:2

Vilem Gettler v akci. Ilustrační foto | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Výsledek je spravedlivý,“ uznal zlínský trenér Jan Jelínek. „Byla to zajímavá konfrontace. Hrálo se oboustranně rychle, důrazně. Byl to fotbal nahoru a dolů. Kluci šli do utkání naplno a s velkým nasazením. Brno ale taky hrálo velmi dobře. Nezasloužilo si prohrát,“ přidal kouč Fastavu.