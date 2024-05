„Jsem nesmírně rád, že jsme vyhráli. Holky si to po předchozích nezdarech zasloužily. Do utkání daly všechno, zápas odbojovaly. To samé ale platí i pro Kunovice. Oba týmy makaly, hrály nadoraz. Dařilo se obranám, brankářky chytaly skvěle. Pro diváky velmi hezké utkání, pro mě jako pro trenéra naprostá katastrofa,“ říká s úsměvem otrokovický trenér Rostislav Dobeš.