Zlínské interligové házenkářky moc toužily potvrdit středeční stvrzení záchrany z Ostravy domácí výhrou, ovšem luhačovický exil jim ke skalpu Plzně nepomohl. Ve vyrovnaném duelu měli po většinu času navrch Západočešky a závěrečný finiš přišel pozdě.

Interligové házenkářky Zlína (v modrém) v sobotu v Luhačovicích podlehly Plzni 28:31. | Foto: Deník/Martin Břenek

Domácí hrály uvolněně a vybudovaly si tříbrankový náskok. Zlomový se ukázal přelom poločasů, kdy série chyb a vyloučení posadily na koně Plzeň a do závěrečné desetiminutovky šla s desetigólovým náskokem. Následovala stíhací jízda, gólmanka Iveta Blažková zavřela bránu, Zlín nasázel osm branek v řadě a hnal se za vyrovnáním, kterému chybělo pár minut navíc…

Házenkářky Zlína se zachránily. Co dostaly za odměnu? A co další posily?

I přesto je již Zlín v naprostém klidu, o své záchraně rozhodl již ve středu výhrou v Ostravě. „Nebyly jsme nejhorší tým soutěže, navíc šly do nadstavbových bojů s příjemným polštářem, náskokem sedmi bodů. I proti ostatním jsme v tomto roce hrály hodně vyrovnané duely, nebyly jsme horší, ale ještě nedokážeme eliminovat naše hluché pasáže, které prohraje o pět šest bodů a zkušení soupeři toho dokážou využít. Na tom musíme do budoucna zapracovat,“ má jasno Jiří Mičola, zlínský trenér, jenž by podle všeho měl pokračovat u týmu i v další sezoně.

Závěr sezony přitom Zlín rozhodně vypustit nechce, což i přes nepodařenou pasáž potvrdil v sobotu v Luhačovicích. „Pojmeme jej prestižně, aby si Zlín vybudoval respekt. V tabulce sice již postoupit výše nemůžeme, ale hrajeme o své jméno! Rád bych, aby holky potvrdily i výsledky zlepšenou formu i hru,“ dodal Jiří Mičola.

OBRAZEM: Kopnou suverénně ovládl lukovský Adam Březík. O parník

ZLÍN - DHC PLZEŇ 28:31 (14:18)

Nejvíce branek: Kříčková 4, Polomíková 4, Ševčíková 4 – V. Galušková 12, Lásková 4, Franzová 4, Schreibmeierová 4. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 4/4 – 6/6. Vyloučení: 4:4. Diváci: 42.