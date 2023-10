/FOTOGALERIE/ Tři různá stanoviště, světla, kouř i lasery. České házenkářky si zpestřily start reprezentační sezony ve Zlíně netradičním focením v nových dresech i natáčením videoklipu s fanoušky.

Tři různá stanoviště, světla, kouř i lasery. České házenkářky si ve Zlíně zpestřily start reprezentační sezony netradičním focením v nových dresech i natáčením videoklipu s fanoušky. | Foto: ČSH/Pavel Pilař

Po úvodních chvilkách před objektivem se svěřenkyně norského kouče Benta Dahla již plně soustředí na první kvalifikační zápas o EURO 2024, který sehrají proti Finsku ve středu 11. října od 17:15 ve Zlíně.

„Focení jsme si užily hodně. Myslím, že můžu mluvit za všechny holky. Bylo to velmi profesionální a pro nás se jednalo jednoznačně o zajímavou zkušenost,“ pochvalovala si Veronika Mikulášková.

„Příprava na Finsko je rychlá, jelikož jsme se sešli v pondělí a už ve středu se hraje. Ale tím, že s Bentem pracujeme déle, tak spoustu věcí máme zažitých a pamatujeme si je,“ uvádí střední spojka mosteckého Baníku.

„Na první zápas se těšíme. Hrajeme doma a doufám, že do Zlína přijde opět hodně fanoušků, tak jako na kvalifikační zápas v Brně. Věříme, že diváci vytvoří opět skvělou atmosféru,“ připomíná úspěšné utkání proti Švýcarkám, které českému týmu vyneslo postup na letošní prosincové mistrovství světa.

Při cestě na evropský šampionát je po středečním duelu proti Finsku čeká přesun do Portugalska, kde se v neděli ve městě Paredes utkají s domácími reprezentantkami.

Nominace na kvalifikační utkání proti Finsku a Portugalsku:

Brankářky: Petra Kudláčková (DHC Slavia Praha), Sabrina Novotná (Házená Kynžvart), Patricie Wizurová (DHC Sokol Poruba)

Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Anna Franková (TuS Metzingen, GER)

Pravé spojky: Sára Kovářová (MKS Lublin, POL), Markéta Šustáčková (Molde Elite, NOR), Silvie Polášková (MKS Piotrcovia, POL), Charlotte Cholevová (Brest Bretagne Handball, FRA)

Střední spojky: Natálie Kuxová (DHK Baník Most), Julie Franková (DHC Slavia Praha), Veronika Mikulášková (DHK Baník Most)

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Ikast Håndbold, DEN), Kamila Kordovská (Plan de Cuques, FRA), Eliška Desortová (HC DAC Dunajská Streda, SVK)

Levá křídla: Veronika Malá (SG BBM Bietigheim, GER), Adéla Stříšková (DHK Baník Most), Klára Kubálková (DHK Zora Olomouc)

Pivotky: Alena Stellnerová (Sokol Písek), Anna Jestříbková (DHK Baník Most), Katka Dresslerová (Házená Kynžvart)