Jeho návrat k týmu ovlivnila hlavně velká marodka v zuberském kádru. Právě pro tyhle případy má v Zubří od začátku sezony vyřízené hostování z prvoligového Zlína.

„Moc jsem s tím nepočítal, že bych se ze Zlína dostal ještě do Norska. Ale když mi trenér na začátku týdne zavolal, moc dlouho jsem neváhal,“ přiznal 35letý házenkář.

Překvapili vás Norové obranou jedna pět?

Celkem nás to zaskočilo. Myslel jsem si, že to pro nás bude výhoda, protože ve středu proti nám Plzeň takhle hrála celou dobu. Ale tady jsme si bohužel s tím nedokázali vůbec poradit. Výsledek odpovídá hře. Zamrzí to, na mínus čtrnáct nejsem zvyklý a vadí mi, že jsme to nezvládli.

Čím to, když před pár dny jste porazili lídra extraligy Plzeň?

Předvedli jsme tento týden dvě tváře. Utkání proti Plzni bylo bojovné, nasazení bylo neskutečné. Dnes to byl úplně jiný zápas, nevím jak to. V týmu je spoustu mladých kluků a pro některé to může být poslední šance si zahrát poháry. Doufám, že to těm klukům hodně dá a podívají se pravdě do očí, že musí na sobě dřít. Že se nespokojí, že hrají v Zubří. Cíl každého mladého hráče tady by měl být, že se dostane do zahraničí. Tak jsem to měl alespoň já.

O postupu je víceméně rozhodnuto, s čím půjdete do odvety?

Mínus čtrnáct už neotočíme. Snad odehrají kluci co nejlepší výsledek, že se zase někam dál posunou. A ukážou se našim divákům v lepším světle.

Vy naskočíte do odvety?

Domluva byla taková, že odehraju zápas s Plzní a v Norsku a uvidí se, co bude dál. Nemám už tolik času a jde i vidět tréninkové manko. V pátek jsem byl s nimi teprve na prvním tréninku. Trénuju jen ve Zlíně a kluci tady už jsou jinde. Jsem rád, že jsem dnes nastoupil jen do útoku, protože hrát šedesát minut bych už nevydržel.

Jak se vůbec urodil váš návrat do Zubří?

Trenér mi v týdnu volal, jestli bych neměl čas, že mají hodně zraněných a že by mě chtěli využít na hru sedm na šest. Proti Plzni jsem se na hřiště nedostal. Nebylo to potřeba, protože kluci hráli nádhernou házenou. Pak se mě po zápase trenér zeptal, co dělám o víkendu (úsměv). Musím poděkovat rodině, že mi vyšla vstříc. Jsem za to strašně rád, že jsem tady mohl s kluky být a povykládat, zavzpomínat.

Asi to nebylo těžké rozhodování, což?

Já to v Zubří miluju, je to pro mě srdcovka. Bylo by mi jedno, jestli bych jel do Bohunic na pohár nebo tady. Samozřejmě je to pro mě krásný zážitek, kdo ví, jestli se do Norska ještě někdy podívám.

Kdo obsadil vaše místo v kabině?

Kuba Krupa. Vyměnili jsme se nejstarší hráč za nejstaršího, takže spokojenost. A já jsem teď v šatně nahradil zraněného Ondru Miku.

Zkoušeli z vás dostat zápisné?

Pavel Přikryl jako správný bankéř samozřejmě hned přiběhl. Počítám s tím, že klukům něco přinesu.

Na konci sezony jste zvažoval víc možností v nižších ligách, co nakonec rozhodlo pro Zlín?

V úvahu připadaly jen dvě varianty, buď Napajedla, nebo Zlín, co máme za rohem. Ty tři roky, co jsem strávil na cestách do Zubří, pro mě nebyly jednoduché. Rozhodla tedy vzdálenost.

Jaký je život bez vrcholové házené?

Těžký. Chybí mi to, ten kolektiv a všechno okolo. Byla to velká životní změna a chvilku mi trvalo se s ní vyrovnat. Ale teď už jsem rád, v jaké stádiu jsem. Že jsem se zaměřil na práci a rodinu, které můžu vrátit to, o co přicházela.

Přibyl vám volný čas?

S manželkou jsme si říkali, že se nám uleví, ale nabrali jsme si různé kroužky a další aktivity, takže se dá říct, že jsme pořád v zápřahu. Ale jsme víc spolu a užíváme si to.

DAVID JANOŠEK